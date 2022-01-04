"Никаких праздников": Рязанова отказалась от торжества из-за горя

Народной артистке России Раисе Рязановой безразличны праздники.

Два года назад скончался актер Данила Перов – сын Раисы Рязановой. У 51-летнего мужчины оторвался тромб. Это стало настоящей трагедией для народной артистке. На похоронах она едва стояла на ногах. Говорят, время лечит, но звезда фильма "Москва слезам не верит" по сей день не может найти утешения.

В недавней беседе с журналистами Рязанова дала понять, что из-за горя ей безразличны праздники. Например, она отказалась отмечать Новый год. "Никак не готовлюсь <...> Никаких праздников", – сказала Раиса Ивановна. Напомним, что именно в январе ушел из жизни единственный сын народной артистки.

Данила Перов не только выходил на сцену театра, но и снимался в кино. В его фильмографии десятки кинокартин. Сына Рязановой можно увидеть в фильмах "Инспектор ГАИ" (1982), "Дом для богатых", а также в сериалах "Всегда говори "всегда" (2003), "Моя граница" (2002), "След" (2007-2020).

Ранее "Дни.ру" писали о том, что внук Раисы Рязановой стаж жертвой мошенников. 29-летний Андрей Перов перевел злоумышленникам 1,3 миллиона рублей. Актер обратился в полицию.