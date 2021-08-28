Мошенники отобрали у внука Рязановой последние деньги

Внук звезды фильма "Москва слезам не верит" стал объектом Интернет-мошенничества. 29-летний актер театра "Содружество актеров Таганки" Андрей Перов перевел злоумышленникам все свои деньги до последнего рубля. Сумма оказалась приличной – 1,3 миллиона рублей.
Как позже рассказал Андрей, мошенник представился сотрудником полиции и сообщил, что на счетах актера выявлена подозрительная активность. В связи с этим нужно срочно перевести все средства на "безопасный" счет. Преступник был так убедителен, что внук Раисы Рязановой поверил и отправил деньги. Ко всему прочему, молодого человека убедили оформить кредит.
Через несколько дней Петров обратился в полицию, сейчас возбудили уголовное дело. Сотрудники МВД говорят, что подобные разводы производятся ежемесячно на миллионы рублей.
Ранее Раиса Рязанова рассказывала об отношениях Ксении Собчак с родителями ее нынешнего супруга Константина Богомолова. Артистка сообщила, что светская львица крайне холодно общается со свекром и свекровью, не навещает их. В отличие от Дарьи Мороз, бывшей жены Богомолова. Она как раз постоянно общается с бабушкой и дедушкой своей дочери от Константина. Также Рязанова осудила свадебную церемонию Собчак и Богомолова, которая, по ее словам, больше напоминала вакханалию.
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