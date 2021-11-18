Рязанова заявила о близких отношениях с Меньшовым: Вот чулки снимаю, вот трусы

В Сочи прошел вечер памяти Владимира Меньшова. Любимая всеми "Тося" из легендарной кинокартины "Москва слезам не верит" стала одной из главных звезд вечера.

77-летняя Раиса Рязанова рассказала, что с режиссером у нее долгое время были крайне близкие отношения. Она отметила, что для них он всегда был "Володей", так как был старше нее на пять лет. Знаменитость вспомнила, что раньше в киноиндустрии была такая практика: выбирали несколько фильмов, актеров из этих лент, а затем отправляли в поездки по городам. Во время одного из таких путешествий ее группа и встретилась с группой Меньшова.

Раиса Ивановна вспомнила, что по вечерам Владимир Валентинович оказывался в центре внимания. В ресторанах он рассказывал веселые истории из жизни и вспоминал самые разные анекдоты. А после возвращения домой он предложил актрисе посмотреть сценарий будущей оскароносной картины. Сперва она сомневалась, но затем поняла, что работа ей необходима.

Как и вся страна, артистка очень скучает по Владимиру Меньшову. Во время мероприятия многие обратили внимание на то, что Раиса Рязанова не стала смотреть на интимную сцену с участием Веры Алентовой и Анатолия Лобоцкого из кинокартины "Зависть богов". журналисты задали ей вопрос.

Знаменитость указала, что, если бы была одна дома, с радостью бы посмотрела внимательно, но среди толпы людей ей не совсем удобно. "Смотреть при свидетелях – будто самой заниматься. Вот чулки снимаю, вот трусы", – посмеялась Раиса Ивановна.

