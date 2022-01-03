Овдовевшая Хакамада раскрыла интимные подробности личной жизни: разрешила иметь любовников

Ирина Хакамада смирилась с изменами избранника.

Политик и общественный деятель Ирина Хакамада в минувшем году овдовела. Супруг знаменитости, предприниматель Владимир Сиротинский, умер от инфаркта в возрасте 65 лет. В свежем интервью Хакамада раскрыла интимные подробности личной жизни и призналась, что ее брак с бизнесменом был далек от идеала.

По словам Ирины Муцуовны, избранник не был ей верен. Впервые о любовнице Хакамада узнала спустя всего год после появления дочери Марии на свет.

Развестись с мужем знаменитость не решилась. Хакамада продолжала жить с Сиротинским ради особенной дочери. Напомним, у наследницы политика синдром Дауна. Как призналась знаменитость, для Марии расставание родителей стало бы трагедией.

Три года Ирина Муцуовна держала в сердце обиду на супруга, очень страдала, а потом плюнула на все и смирилась с ситуацией. Более того, Хакамада разрешила себе иметь любовников. О том, что теперь будет придерживаться свободных отношений, она сообщила мужу. Сиротинский не возражал.

Политик подчеркнула, что всегда влюблялась в своих любовников, а с мужем дружила. Сиротинский и Хакамада были супругами 25 лет. Несмотря на взаимные измены, они сохраняли теплые отношения. Ирина Муцуовна считает, что секрет крепкого брака – это постоянный диалог с партнером.