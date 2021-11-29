Сыновья переехали за границу, а особенная дочь нашла работу: как живут дети Ирины Хакамады

Знаменитая мать с трепетом рассказала о своих наследниках и заявила, что не переживает о будущем своей дочери

За свою карьеру Ирина Хакамада проявила себя как общественный деятель, политик, журналист, писатель и даже дизайнер стильной одежды. В свои 66 лет Ирина Муцуовна является не только матерью троих уже взрослых детей, но и бабушкой замечательных внуков. К вопросам воспитания, как и к жизни, Хакамада подходит с присущей ей неординарностью.

Единственная дочь политика, Мария, появилась на свет с синдромом Дауна. Кроме того, в семь лет у девочки обнаружили рак крови, который удалось победить с большим трудом. Несмотря на то, что знаменитой матери приходилось нелегко с особенным ребенком, она и не думает переживать за 24-летнюю наследницу. Ирина Муцуовна убеждена, что жить стоит здесь и сейчас, поэтому не беспокоится о будущем дочки.

По словам Хакамады, в своей жизни ей приходилось сталкиваться с немалым количеством трудностей. Благодаря им общественный деятель научилась не думать о плохом. Журналист утверждает, что мысли о болезни и смерти не приведут ни к чему хорошему. По ее мнению, необходимо жить сегодняшним днем и делать ребенка счастливым.

Политик поддерживает дочь, которая живет полноценной жизнью несмотря ни на что. Например, два года назад стало известно, что Мария собралась замуж, но порвала со своим женихом ради другого парня. Кроме того, девушка устроилась секретарем директора в сеть Hilton и начала сама зарабатывать деньги.

Кроме наследницы у Хакамады давно выросли двое сыновей: родной и приемный. Оба давно живут за границей и уже воспитывают собственных детей. Журналист называет своих детей самостоятельными людьми и очень ими гордится. Как поделилась Ирина Муцуовна, ее приемный сын занимается IT-бизнесом в Америке, а родной наследник работает с финансами в одной из крупных российских компаний в Гонконге.

Хакамада с трепетом рассказывает не только о своих детях, но и о внуках, которые живут вдали от нее вместе с родителями. По словам политика, старшая внучка и внук унаследовали гены матери, ее невестки, и растут блондинами. А средняя девочка, как утверждает знаменитая бабушка, похожа на нее.