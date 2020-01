Куда сходить в Москве: афиша c 24 по 30 января 2020 года

Грядущие семь дней в Москве обещают быть наполненными интересными событиями. Музеи, театры и концерты – есть из чего выбрать. О самых стоящих мероприятиях – читайте в традиционном обзоре.

24 января, пятница

В Москве стартует первый Зимний международный фестиваль искусств под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета. Всемирно известные музыканты и знаменитые актеры театра и кино представят публике разнообразную программу из двенадцати вечеров на восьми площадках города. Москвичей и гостей столицы ждут спектакли, музыкально-литературные проекты, концерты классической и современной академической музыки, мастер-классы, выставки в фойе театров и концертных залов и специальные проекты фестиваля. Так, 28 января в Московском международном доме музыки пройдет показ оперы "Евгений Онегин" в авторской версии маэстро Башмета, где стихи великого поэта чередуются с лучшими музыкальными фрагментами знаменитой оперы. В роли чтецов выступят Константин Хабенский и Ольга Литвинова, оперные партии исполнят Жаля Исмаилова, Карина Хэрунц, Юрий Городецкий, Илья Кутюхин, Олег Цыбулько, Анастасия Бибичева и Ирина Чистякова. Узнать больше информации и посмотреть афишу вы можете на официальном сайте фестиваля.

В Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась ретроспективная выставка "Александр Родченко. Из коллекции Still Art Foundation". Посетители смогут увидеть работы Родченко разных лет, от первых фотографических опытов 1920-х до конца 1930-х годов. В рамках экспозиции будут представлены знаменитые портреты друзей Родченко – художников, архитекторов, поэтов, писателей, кинорежиссеров и других деятелей культуры. В частности будет представлены знаменитый портрет Лили Брик, который стал основой для плаката издательства "Ленгиз", несколько фотографий Владимира Маяковского из первой фотосессии в мастерской Родченко на Мясницкой (1924), а также знаменитая фотография Осипа Брика, где вместо одной из линз очков вмонтировано название журнала "ЛЕФ". В экспозиции будет представлено 58 серебряно-желатиновых отпечатков из двух альбомов музейной серии портфолио.

В "Геликон-опере" покажут постановку "Царская невеста" Н. А. Римского-Корсакова. Здесь кипят настоящие шекспировские страсти: любовь, страсть, ревность, зависть и в результате – преступление. Это трагичная история мрачной эпохи Ивана Грозного. Постановка современна, наполнена смелыми режиссерскими решениями Дмитрия Бертмана и пронизана атмосферой грозной, неотвратимой силы, уничтожающей хрупкую человеческую личность.

25 января, суббота

МХАТ им. М. Горького покажет премьеру спектакля "На всякого мудреца довольно простоты". Это история молодого человека, решившего любой ценой добиться успеха. Современная трактовка народного артиста РФ Владимира Бейлиса – это красочная, увлекательная и заставляющая задуматься постановка. Главная тема – слом общественных принципов, что неизбежно, когда рушатся устои, исследование пределов и границ возможного для человека в погоне за успехом и признанием. В фокусе внимания и конфликт поколений. Герой действа, ловкий манипулятор Глумов, виртуозно использует окружающих людей в собственных интересах, и начинает верить в свою безнаказанность. Но постепенно вся та "гниль", которую он видит в других, начинает поглощать и его самого. Спектакль полон юмора и острых ситуаций, иронии и улыбок, но за этим смехом – слезы обманутых и неожиданное осознание, как много фальши вокруг и внутри нас самих.

В Измайлово Concert Hall два дня подряд будет идти знаменитый спектакль "Иисус Христос – суперзвезда" по произведению Эндрю Ллойда Уэббера в вариации Санкт-Петербургского театра "Рок-опера". Эта постановка стала очень спорной, в чем-то скандальной, но при этом стала признанным произведением искусства. История рассказывает о последних семи днях жизни Иисуса из Назарета. Тридцать лет назад Петербургский театр "Рок-опера", "выросший" из ВИА "Поющие гитары", стал первым театром в России, который получил лицензию на постановку спектакля. Сейчас в рок-опере задействованы профессиональные артисты, работающие в театре десятки лет, молодые актеры и специально приглашенные звезды популярных мюзиклов. "Эта рок-опера – величайший музыкальный и драматический материал. Уникальный продукт. Такое пишется раз в вечность. Вне религиозных контекстов этот спектакль о любви и сострадании. Это не потеряет актуальности никогда" – рассказывает Ярослав Баярунас, солист театра.

В автомузее "Моторы Октября" отпразднуют День студента. Традиционно гостей будет ждать уникальная коллекция ретро автомобилей. Основная экспозиция включает в себя более 150 экспонатов, среди них: Oldsmobile, Chevrolet Impala, Cadillac De ville, Ваз, ЗИЛ, ЗИС, Зим, "Победа", "Волга" и другие олдкары. В этот день также запланирована специальная вечеринка, на которой выступит рок-группа Wake Me Up. Для всех Татьян в этот вечер вход будет бесплатным, для студентов будет действовать 50% скидка.

В Концертном зале имени П. И. Чайковского выступят Александр Фисейский (орган) и Государственный академический камерный оркестр России. В программе произведения Гайдна, Моцарта, Сальери, Рейнбергера и Гедике. Александр Фисейский – исполнитель, педагог, организатор, исследователь. В 1975 году с отличием закончил Московскую консерваторию, где учился у выдающихся педагогов Веры Горностаевой (фортепиано) и Леонида Ройзмана (орган). С 1984 года – солист Московской филармонии. Выступал с крупнейшими оркестрами, солистами и певцами. Его партнерами были Валерий Гергиев, Владимир Федосеев, Марис Янсонс, Владимир Минин, Елена Образцова, Максим Федотов, Александр Князев, Маттиас Хефс, Хансйорг Альбрехт, Томас Даниэль Шлее и другие. Музыкант выступал более чем в 30 странах мира.

На стадионе "Локомотив Сапсан Арена" пройдет третий зимний международный турнир по футболу среди детей от 10 до 15 лет "Кубок Добра". В этом году за первенство в чемпионате поборются команды из России, Великобритании, США, Индии, Франции и Израиля. Традиционно в кубке принимает участие команда детей с синдромом ДЦП "Спартак-Москва" под патронажем советского футболиста Сергея Шавло и тренера – чемпиона Паралимпийских игр 2000 года Виктора Морозова. Вторая команда детей с ДЦП "Спартанец" из г. Щелково. Команда детей с ограниченными возможностями уже не первый год играет на равных со своими сверстниками, не имеющими физических ограничений, и летом прошлого года даже заняла третье место. В течение всего турнира будет организован сбор благотворительных средств для лечения детей, страдающих тяжелыми заболеваниями.

26 января, воскресенье

В "Университете детей" Политеха стартует весенний семестр. Три месяца юные студенты от 7 до 14 лет будут погружены в мир науки и найдут ответы на вопросы, которыми задаются дети, познающие окружающий мир. В Университете есть несколько курсов для разных возрастов: "Энергия" (7–8 лет), "Импульс" (9–10 лет), "Динамика" (11–12 лет) и "Векторы" (13–14 лет). Их содержание строится на основе "детских вопросов" об устройстве мира. Сбор данных студенты проводят на разных площадках от традиционных лекционных аудиторий и научных лабораторий до музеев, зоопарков и даже химчисткок.

Детский музыкальный театр им. Наталии Сац покажет балет "Спящая красавица". Поставили спектакль музыкальный руководитель и дирижер Алевтина Иоффе, хореограф Кирилл Симонов и художник Вячеслав Окунев. Как рассказывает Кирилл Симонов, это будет история о том, как создается театральная постановка, как двигаются на бутафорском небе нарисованные на картоне облака, как грохочет за кулисами гром-машина, и как во всем этом придуманном и ненастоящем, но упоительно прекрасном закулисном мире рождается на сцене самая настоящая волшебная сказка. "Наша "Спящая красавица" – это сказка, но сказка всерьез, – говорит Алевтина Иоффе. – Про большие чувства, про сокровенные мечты и про самые смелые поступки в жизни".

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT свой "огненный зимний концерт" отыграет Мара. В этот вечер поклонников ждет презентация нового сингла "Свет", а также нескольких других свежих песен с готовящегося к выходу нового альбома. Звук и лирика у Мары в последние годы значительно потяжелели, поэтому зрителей ждет мощная энергетика, жесткие гитарные рифы и яркие экспрессивные тексты.

В Государственном музее А. С. Пушкина состоится концерт "Дега. Романтический вечер с квартетом саксофонов" в рамках проекта "Звучащие полотна" от фонда "Бельканто". В этот вечер публику ждет гармоничное единение музыки, живописи и танца. Пространство будут пронизывать светлые образы, торжественный звук органа, мягкий и глубокий тембр саксофона, классическое звучание фортепиано. И все это с вдохновенными танцами. Прозвучат сочинения И.С.Баха, А.Пьяццоллы, Ф.Шопена и Р.Шумана. Легкие танцовщицы с картины Э.Дега закружатся в танце песочного шоу, вторя замечательным солистам балета.

27 января, понедельник

В Светлановском зале Московского международного Дома музыки выступит певица из Нидерландов Каро Эмеральд. Это сценический псевдоним (настоящее имя Каролина Эсмеральда ван дер Лев), который переводится как "Дорогой изумруд". Творчество артистки напоминает музыку 1950-х, в том числе шлягеры из черно-белых кинолент. В ее песнях сочетаются ритмы джаза, танго и мамбо. Каролина Эсмеральда ван дер Лев родилась в Амстердаме, там она получила профессиональное образование в консерватории, а затем сотрудничала с Philharmonic Funk Foundation и была участницей секстета Les Elles. Ее первый сольный сингл "Back It Up" сразу же стал самой часто транслируемой композицией года на амстердамском радио, клип к этой песне собрал почти 18 миллионов просмотров на Youtube. Дебютный альбом "Deleted Scenes from the Cutting Room Floor (2010)" стал платиновым. Зрителей ждет жгучая страсть и уникальный стиль Каро Эмеральд, сдобренный недюжинным талантом.

В Центральном Доме Актера покажут спектакль "Листки из сожженной тетради". Это драматические этюды о С.Есенине. В спектакле заняты ведущие артисты московских театров, они создали единый актерский ансамбль, чтобы поговорить о Зинаиде Райх, Айседоре Дункан, Галине Бениславской – женщинах окружавших Сергея Есенина. Попытка воссоздать образ поэта без хрестоматийного глянца, с помощью тех, кто его любил и в разное время был с ним рядом. Современники свидетельствуют, припоминают, опровергают версии, предлагают свои.

28 января, вторник

В Большом зале консерватории пройдет концерт "Орган: симфоническая фантазия". На сцену выйдет победитель международных конкурсов Константин Волостнов. В программе вечера органные фантазии выдающихся композиторов четырех столетий: Баха, Свелинка, Франка, Листа и Глазунова. В распоряжении Константина Волостнова будет необыкновенный французский инструмент конца 19 столетия, обладающий колоссальной мощью и выразительностью. Жанр органной фантазии принадлежат к числу самых старых и насчитывает полтысячелетия истории, отсюда и проистекает его богатство и разнообразие. В 17 веке – это довольно строгая многоголосная инструментальная композиция. Великий Бах в 18 столетии наделяет фантазию проникновенной эмоцией и полетной виртуозностью. В 19 веке фантазия обретает оркестровость, становится символом романтической свободы. Например, Фантазия Листа – это монументальная симфония – отражение целого мира в его красках и полутонах, контрастах и просторе. Здесь, как в увлекательном романе, есть все: и Бог, и любовь, и жизнь, и смерть, и борьба, и надежда, и спасение.

В театре "Школа современной пьесы" покажут спектакль "Последний ацтек". Герой – старик-эмигрант, ненавидящий Америку, не знающий английского языка, и капризный брюзга. Героиня – красавица американка, с трудом говорящая по-русски. Из-за нее его нога в гипсе: она сбила его на своей машине, а теперь вынуждена ухаживать за ним по решению суда. Каждый новый день – новый виток в их отношениях, от ненависти до любви. И вот уже не строптивый старик, а элегантный джентльмен в смокинге ожидает даму, без которой он теперь не мыслит своей жизни.

Крупнейшее в мире реалити-шоу "Битва престолов" будет представлено на главной сцене Московского дворца молодежи. Это новое детище Валерия Комиссарова – автора и продюсера таких громких телепроектов как "Моя семья", "Окна" и "Дом-2". На этот раз знаменитый телепродюсер замахнулся на первое в России костюмированное шоу, в ходе которого стать реальным королем или королевой может любой желающий. Одной их ведущих проекта станет... Людмила Гурченко, – образ легендарной певицы и актрисы будет воссоздан в формате 3D при помощи специально разработанной нейронной сети на базе искусственного интеллекта. Ведущими станут блогеры-миллионники – актриса Настасья Самбурская и звезда инстаграма Дарья Зотеева (Инстасамка).



29 января, среда

В концертном зале "Зарядье" на сцену выйдет Владимир Спиваков и Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы". Руководитель двух ведущих коллективов Москвы, артист с мировым именем, музыкально-общественный деятель Владимир Спиваков как солист выступает в сейчас довольно редко. Но на этом концерте он выступит именно как скрипач-виртуоз в ансамбле с музыкантами из оркестра, созданного им во времена фонтанирующей творчеством молодости. В программе произведения Баха, Шостаковича, Канчели и Пьяццоллы.

30 января, четверг

В Государственном Кремлевском Дворце покажут балет "Лебединое озеро" Петра Ильича Чайковского. Это нетленная классика и, можно сказать, лицо и символ русского балета. В основе сюжета лежит старинная немецкая легенда о прекрасной принцессе Одетте, превращенной в лебедя заклятьем злого колдуна Ротбарта. Постановка театра "Кремлевский балет" – это вся красота классического танца, неподвластная времени, магия музыки и хореографии. Постановщик балета Андрей Петров сохранил классическую редакцию балета, созданную великими русскими хореографами Мариусом Петипа, Львом Ивановым, Александром Горским, дополнив и связав воедино некоторые разрозненные фрагменты во имя целостности спектакля, а также, заново поставив новую хореографию 4-й картины балета. Атмосферу создают и выразительные декорации художника-сценографа Станислава Бенедиктова, а также костюмы, созданные художницей Ольгой Полянской. Спектакль идет в сопровождении Симфонического оркестра радио "Орфей".

В ГМИИ им. А.С. Пушкина совместно с Французским институтом при Посольстве Франции в России пройдет акция "Ночь идей". Тема этого года звучит как "Быть живым", освещаются вопросы, что значит быть живым в современном мире, и каких действий это требует от людей. Данное мероприятие объединяет ученых и исследователей из разных областей знаний, а также художников, которые обсуждают наиболее актуальные гуманитарные темы. В зале Микеланджело состоится беседа (artist talk) и показ видео-работы "Otto" французского художника Лорана Грассо, лауреата Ордена искусств и литературы Министерства культуры Франции и престижной премии Марселя Дюшана. В этой картине Грассо исследует физическое, чувственное и духовное влияние, которое определенные места могут оказать на присутствующих в них людей. Речь пойдет о тех самых "местах силы", которые разбросаны по разным уголкам планеты. Художник снимал в Австралии священные места коренных жителей тепловизорными и гиперспектральными камерами, позволяющими увидеть недоступное взгляду постороннего человека. А в итальянском дворике художница, музыкант Магелон Видаль и хореограф Фабрис Рамалингом вместе с четырьмя танцовщиками создадут интерактивный перформанс "Сердце звука" (“The Heart of Sound”), в котором рисунок танца и звуковое сопровождение будут подчинены ритму биения сердец перформеров.

В Театре на Юго-Западе покажут драматический спектакль "Циники". Это история одной любви, которая разворачивается в антураже первых послереволюционных лет в России. Одной из фраз спектакля, задающей его тон и наполнение является "Каждый из нас придумывает свою жизнь, свою любовь и даже самого себя".