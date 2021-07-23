Родственники отказались от тяжелобольного Боярского

14 июля артиста госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Близкие ждали до последнего.

Сперва Михаила Боярского лечили дома. Актер сделал прививку от коварной болезни еще зимой, но все равно заразился. Родные знаменитости долгое время не хотели, чтобы его забирали в больницу, полагая, что справятся самостоятельно. Однако вскоре было принято решение о госпитализации.

Близкие Михаила Сергеевича держали в курсе широкую общественность. Сообщалось, что болезнь протекает в легкой форме, и жизни знаменитости ничто не угрожает. Некоторые специалисты полагают, что все прошло без осложнений из-за вакцинации. Медицинские работники постоянно контролировали состояние звезды отечественного кино. Они дождались момента, когда температура полностью спала, а тест показал отрицательный результат.

Накануне вечером стало известно, что Михаил Боярский отправился домой. Однако пока все родственники, кроме сына Сергея, отказались контактировать с ним. Сейчас артист находится в квартире, а все остальные на даче, чтобы избежать неприятностей. По словам наследника знаменитости, "больница – среда небезопасная", а потому они ждут результатов еще двух тестов, чтобы воссоединиться.

Сын Михаила Сергеевича также рассказал, что папа чувствует себя хорошо. В больнице в какой-то момент ему даже наскучила полезная еда, и он попросил разнообразить его рацион. Так, звезде передавали пиццу и лапшу быстрого приготовления. Оказалось, что он большой поклонники фастфуда.

