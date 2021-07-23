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Шоу-бизнес
Родственники отказались от тяжелобольного Боярского

Родственники отказались от тяжелобольного Боярского

14 июля артиста госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Близкие ждали до последнего.
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Сперва Михаила Боярского лечили дома. Актер сделал прививку от коварной болезни еще зимой, но все равно заразился. Родные знаменитости долгое время не хотели, чтобы его забирали в больницу, полагая, что справятся самостоятельно. Однако вскоре было принято решение о госпитализации.

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 Михаил Сергеевич Боярский

Михаил Сергеевич Боярский актер, музыкат

Близкие Михаила Сергеевича держали в курсе широкую общественность. Сообщалось, что болезнь протекает в легкой форме, и жизни знаменитости ничто не угрожает. Некоторые специалисты полагают, что все прошло без осложнений из-за вакцинации. Медицинские работники постоянно контролировали состояние звезды отечественного кино. Они дождались момента, когда температура полностью спала, а тест показал отрицательный результат.

Накануне вечером стало известно, что Михаил Боярский отправился домой. Однако пока все родственники, кроме сына Сергея, отказались контактировать с ним. Сейчас артист находится в квартире, а все остальные на даче, чтобы избежать неприятностей. По словам наследника знаменитости, "больница – среда небезопасная", а потому они ждут результатов еще двух тестов, чтобы воссоединиться.

Сын Михаила Сергеевича также рассказал, что папа чувствует себя хорошо. В больнице в какой-то момент ему даже наскучила полезная еда, и он попросил разнообразить его рацион. Так, звезде передавали пиццу и лапшу быстрого приготовления. Оказалось, что он большой поклонники фастфуда.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 23 июля 2021, 09:49 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

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