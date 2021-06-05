"На месте Баталова": 90-летний Краско боится за наследство перед свадьбой с молодой пассией

Скандальная история о том, как наследство легендарного актера Алексея Баталова попало в руки хитрых обманщиков, повлияла на мировоззрение 90-летнего Ивана Краско. Сейчас знаменитый артист активно готовится к женитьбе на молодой избраннице Наталье Смыковой, но омрачен переживаниями о будущем своих детей и внуков. Звездный жених задумался о том, как его имущество будет распределено в будущем.
Иван Краско обратился к адвокату, чтобы составить завещание при жизни и мощно защитить свои интересы. Актер понимает важность юридических документов и считает себя доверчивым человеком, поэтому намерен заранее обезопасить себя и своих близких от судебных тяжб и финансовых трудностей. "Не хочу оказаться на месте Леши Баталова, за имущество которого идёт борьба до сих пор", — выразился мужчина.
Известно, что артист планирует отдать по договору ренты дачу своему арт-директору, которую рассчитывает заполучить и бывшая супруга Ивана Краско. Популярный актер надеется, что нынешняя невеста с пониманием отнесется к его решению составить завещание перед свадьбой. Устрашенный участью Алексея Баталова Иван Краско испытывает доверие к Наталье Смыковой, но все равно переживает за свою судьбу на основании жизненного опыта.
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