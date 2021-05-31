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Шоу-бизнес
"Не советовалась ни с кем": жена нанесла Боярскому удар ниже пояса

"Не советовалась ни с кем": жена нанесла Боярскому удар ниже пояса

Супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан приняла важное решение в тайне от семьи.
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Два года назад жена Михаила Боярского стала художественным руководителем Театра имени Ленсовета. Изначально эту должность предлагали самому артисту, но потом его место заняла супруга.

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Михаил Сергеевич Боярский актер, музыкат

Такой поступок стал неожиданным как для поклонников звездной семьи, так и для самих родственников Ларисы Луппиан. Она рассказала, что сама не ожидала такого поворота. Она долго думала, сможет ли руководить родным театром.

Луппиан призналась, что не советовалась ни с дочерью, ни с мужем. Для всех это стало тогда своеобразным сюрпризом. Фактически она отобрала работу у Михаила Боярского и нанесла ему удар ниже пояса. Ведь сначала стать худруком предложили ему. Однако артист не согласился.

Лариса Луппиан поведала, что несмотря на свою популярность, Михаил Боярский закрытый и не общественный человек. Кроме того, он не так хорошо знает театр, как его супруга.

"Я долго скрывала это от семьи. Не советовалась ни с дочкой, ни с мужем. Это было сугубо мое решение", – рассказала жена Михаила Боярского в беседе с "КП".

Лариса Луппиан добавила, что по натуре она все же руководитель. Так о ней думают и родные. Ведь когда-то она руководила целой фирмой, а также программой на телевидении. Поэтому в итоге она решилась и поняла, что сил на такую непростую работу у нее должно хватить.

Актриса назвала период пандемии коронавируса счастливым временем, ведь звездная семья была в сборе. Дочь Лиза Боярская, ее супруг Максим Матвеев и дети были на даче, так что родные были вместе.

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Фото: Lokomotiv Dmitry Golubovich/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 31 мая 2021, 19:27 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

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