"Не советовалась ни с кем": жена нанесла Боярскому удар ниже пояса

Супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан приняла важное решение в тайне от семьи.

Два года назад жена Михаила Боярского стала художественным руководителем Театра имени Ленсовета. Изначально эту должность предлагали самому артисту, но потом его место заняла супруга.

Такой поступок стал неожиданным как для поклонников звездной семьи, так и для самих родственников Ларисы Луппиан. Она рассказала, что сама не ожидала такого поворота. Она долго думала, сможет ли руководить родным театром.

Луппиан призналась, что не советовалась ни с дочерью, ни с мужем. Для всех это стало тогда своеобразным сюрпризом. Фактически она отобрала работу у Михаила Боярского и нанесла ему удар ниже пояса. Ведь сначала стать худруком предложили ему. Однако артист не согласился.

Лариса Луппиан поведала, что несмотря на свою популярность, Михаил Боярский закрытый и не общественный человек. Кроме того, он не так хорошо знает театр, как его супруга.

"Я долго скрывала это от семьи. Не советовалась ни с дочкой, ни с мужем. Это было сугубо мое решение", – рассказала жена Михаила Боярского в беседе с "КП".

Лариса Луппиан добавила, что по натуре она все же руководитель. Так о ней думают и родные. Ведь когда-то она руководила целой фирмой, а также программой на телевидении. Поэтому в итоге она решилась и поняла, что сил на такую непростую работу у нее должно хватить.

Актриса назвала период пандемии коронавируса счастливым временем, ведь звездная семья была в сборе. Дочь Лиза Боярская, ее супруг Максим Матвеев и дети были на даче, так что родные были вместе.