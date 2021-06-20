Боярский провел ночь с Драпеко: Спали на полу

72-летняя Елена Драпеко стала гостьей шоу "Секрет на миллион", которое показывает телеканал НТВ. Звезда фильма "А зори здесь тихие" подтвердила, что однажды провела ночь с Михаилом Боярским. По словам артистки, это произошло в молодости.
Общаясь с Лерой Кудрявцевой, Драпеко вспомнила, как поступала в театральный институт. В то же время она отмечала Новый год дома в компании однокурсников, среди которых был Боярский. В праздничную ночь мать Драпеко уложила гостей спасть на ковер. Строгая женщина следила за тем, чтобы мальчики и девочки "не перепутались", пересчитывала их по головам.
"Все спали на полу. А мама всю ночь не спала — проверяла их", – вспомнила Елена Григорьевна.
Драпеко уточнила, что у нее не было романа с Боярским. Актер никогда не оказывал ей особых знаков внимания. Артистка рассказала, что тогда актер встречался с другой однокурсницей, девушкой по имени Надежда. По словам Елены Григорьевны, та студентка была очень красива.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Михаил Боярский высказался о победе сборной России на чемпионате Европы по футболу. Артист сделал ставки. Он поставил на кон главную ценность.
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