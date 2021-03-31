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Не удалось укротить "дикого мустанга": Боярский откровенно о связи с Гурченко

Не удалось укротить "дикого мустанга": Боярский откровенно о связи с Гурченко

Вчера был особенный день. Прошло 10 лет со дня смерти великой Людмилы Гурченко. Своими воспоминаниями поделился и Михаил Боярский.
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В своем блоге в "Инстаграм" артист опубликовал трогательный кадр. На фото он дарит букет Людмиле Марковне. Михаил Сергеевич рассказал, что актриса была потрясающим человеком, и он благодарен судьбе за то, что она связала их "творческими узами". О звезде отечественного кинематографа у него остались лишь теплые и светлые воспоминания.

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Михаил Сергеевич Боярский актер, музыкат

Михаил Боярский рассказал, что, к несчастью, красивая и невероятно талантливая, она так и не познала счастья в личной жизни. По словам артиста, Людмила Гурченко "мучилась" все время. Он полагает, что ее ошибка заключалась в том, что она всегда выбирала работу, а не близких. Михаил Сергеевич не совсем понимает актрису в этом и утверждает, что в мире нет более интересной работы, чем семья.

Главный мушкетер страны утверждает, что ни одному из ее мужчин "не удалось укротить "дикого мустанга"". Так он называет легендарную актрису, подчеркивая, что именно такой она и была.

Поклонники поддержали артиста. "Людмила Марковна необыкновенная, талантливейшая женщина. Сейчас таких нет. Да и не будет. Гурченко одна", "Она была замужем за искусством. Дорогая цена за успех", "Спасибо что вспомнили. Действительно Людмила Марковна уникум, талант от Бога", "Светлая память великой актрисе Людмиле Марковне! Вы навсегда в наших сердцах!" – писали они.

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Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 31 марта 2021, 14:40 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник

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