"С того света прокляла": Труп Гурченко довел россиян до безумия

Журналистка Алена Жигалова поделилась в инстаграм-канале обложкой журнала "Тайны звезд", на которую помещен труп Людмилы Гурченко. Выпуск вышел в печать еще в 2011 году. "Считаю это одной из лучших обложек российских таблоидов тех лет", — выразилась женщина. Однако энтузиазм Алены Жигаловой разделили немногие. Увидев публикацию, россияне испытали шок и массово выразили возмущение подачей контента. Презентация прессы с помощью лежащей в гробу Людмилы Гурченко оказалась неудачной идеей.
"Она столько делала, чтобы оставаться красивой, а тут ее труп на обложке — кощунство", "Если бы Гурченко могла проклясть за такое с того света, наверно бы, прокляла", "Это ужас ужасный!", "Лучшая обложка? Еще и гордиться этим? За гранью", "Это как минимум неприятно видеть в ленте", "Реально жуткая фотография", "Думаете, что она хотела бы такого?!", "Сатанизм какой-то. Фото передает и энергетику. А тут смерть, боль", — написали комментаторы. Многие решили, что было бы лучше поместить на обложку фото молодой артистки в расцвете сил.
Хотя раньше и было принято делать снимки на похоронах, мода на съемки такого формата уже ушла. По мнению пользователей Сети, Людмила Гурченко была превосходной актрисой, поэтому должна запомниться людям не лежащей в гробу, а яркой, эффектной и несущей позитив.
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