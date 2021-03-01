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Вскрылись подробности госпитализации 71-летнего Боярского

Вскрылись подробности госпитализации 71-летнего Боярского

Михаил Боярский. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
В середине февраля Михаил Боярский оказался в больнице. По какой причине актера госпитализировали, не было известно до сих пор.
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Несколько недель назад состояние Михаила Боярского резко ухудшилось. Лариса Луппиан вызвала скорую помощь. Приехавшие на место медики решили, что 71-летнего артиста нужно срочно доставить в больницу.

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Михаил Сергеевич покинул больницу лишь спустя неделю. Тем временем появилось множество слухов о госпитализации актера. Кто-то предполагал, что артист заразился коронавирусом, другие говорили – у знаменитости пневмония.

Лариса Регинальдовна решила положить конец домыслам и рассказать правду о здоровье супруга. По ее словам, в тот день у Боярского воспалилась поджелудочная железа, был недолгий приступ. Актриса отметила, что ее муж хорошо себя чувствовал уже на вторые сутки пребывания в клинике.

Несмотря на то, что Михаил Сергеевич быстро пришел в норму, медицинские процедуры ему все-таки пришлось пройти. Например, артисту ставили капельницу.

Лариса Луппиан подчеркнула, что диагноз, который поставили Михаилу Боярскому, не стоит связывать с вакциной от коронавируса. Актер уже получил первую и вторую дозы препарата. Никаких побочных эффектов не наблюдалось, заверила супруга народного артиста.

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Автор: 1 марта 2021, 11:37 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость640745
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В 71 проснулся-уже хорошо, а вот если ничего не болит-то это уже умер...
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