Странному поведению Баскова нашли объяснение

Николай Басков в очередной раз упал на глазах у всех. Музыкант Виталик Мишура высказал свое мнение на этот счет.

Николай – любимый артист многих. На его концертах всегда аншлаги, а цветы, которые он собирает после выступлений, порой некуда убрать. Но известен "натуральный блондин" не только своим красивым и мощным голосом, но и неловкими ситуациями, в которые он периодически попадает.

Так, во время праздника по случаю дня рождения "МУЗ-ТВ" артист попал впросак. Все произошло, когда музыкант после своего номера отправился на фотосессию. Певец не удержался на одной из конструкций и вместе с ней упал. Выглядело это и жутко, и смешно одновременно.

"То, что на него упала конструкция, на самом деле, неудивительно, потому что если вы посмотрите где-нибудь в "Ютубе" подборку падений Николая Баскова, Николай довольно регулярно падает со сцены. О чем это говорит? Ни в коем случае не о том, что у него плохое самочувствие, это говорит о том, что он полностью вовлечен в общение со своим зрителем, порой может не заметить, что происходит вокруг – это нормально, так и должен себя вести настоящий артист", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Виталик Мишура.

Эксперт уверен, что за все, что происходит вокруг друга Киркорова отвечает, конечно, не сам исполнитель. Есть множество людей, которые должны предусмотреть, чтобы с любимчиком миллионов ничего не случилось.

"Обо всех мелочах, такие как: декорации, оснащение техническое, обо всем этом должны подумать технические службы, режиссеры, продюсеры, которые организуют все пространство. Они должны сделать так, чтобы артисту было комфортно, чтобы он свободно чувствовал себя на сцене, общался со зрителями, дарил радость", – высказался музыкант.

Некоторые поклонники подумали, что Николай упал специально, чтобы повеселить публику. Ну и здесь эксперт остался на стороне артиста.

"Он, конечно же, не играл, он не пытался показучнишать", – подытожил он.