"Я расплакался из-за горя в семье": устроившая пьяный дебош в самолете актер "Ржева" сделал признание

Звезда фильма "Ржев" прокомментировала ситуацию. На днях появилась информация о пьяном дебоше в самолете.

Сергей Качинский рассказал о том, как все было. Он летел в Санкт-Петербург из Турции. Ранее сообщалось, что артист якобы перепил, и вел себя не совсем корректно по отношению к окружающим. Отнекиваться он не стал и сообщил, что действительно находился в самолете, выпил, но никакой агрессии не проявлял. Якобы он был настолько расстроен, что записал своеобразную "исповедь" и попросил психологической помощи у сотрудников экипажа.

Артист указал, что не хотел повышенного внимания к своей персоне. Он просто совершил ошибку и открыл бутылку водки во время полета. Он выпил ее, а после слезы полились сами собой. "Расплакался из-за горя в семье", – признался Сергей. Он указал, что рос без родителей и иногда думает об этом, анализирует. По словам знаменитости, остановить слезы в этот момент он просто не может.

По словам звезды фильма "Ржев", после он отправился в туалет и записал там обращение к своим поклонникам, а также "вытер слезы". Затем он осознал, что ему нужна помощь и попросил о ней. Стюардесса принесла валерьянки и воды. Сергей Качинский утверждает, что никому не хамил и вел себя тихо.

Также стало известно, что после знаменитость задержала полиция. Оказывать сопротивление артист не стал и честно во всем сознался. Никаких проблем не было, он сразу же оплатил все выписанные штрафы. Сергей попросил прощения у всех людей, которым мог помешать.

