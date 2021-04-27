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"С бодуна что ли": Прилучный пришел к Урганту дерганый и опухший

"С бодуна что ли": Прилучный пришел к Урганту дерганый и опухший

Внешний вид Павла Прилучного привел в замешательство. Звезда сериала "Мажор" встревожила зрителей.
прочитано 569 раз

Павел появился в студии шоу "Вечерний Ургант" Первого канала, чтобы представить фильм "Девятаев". В ленте режиссера Тимура Бекмамбетова о советском летчике-истребителе актер сыграл главную роль.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Зрители программы обратили внимание на внешность Прилучного. Звезда сериала "Мажор" была немного опухшей. Поведение знаменитости тоже смущало: Павел был как будто на взводе.

В начале интервью Прилучный оправдался за хриплый голос. По словам артиста, он простудился, уснув с открытым окном.

Поклонники переживают за Павла Прилучного. Пользователи Сети предположили, что артист вновь злоупотребляет алкоголем. Также отмечалось, что актер сильно изменился после развода с Агатой Муцениеце.

"Пашка с бодуна что ли 🤣🤣(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Что с ним? Он себя поправляет, чешет , и одергивает...", "Он всегда такой нервный и дерганный", "Ну и щеки же он себе наел!))", "Очень волновалась за его пуговицу на пиджаке 🤣😂 Прилучный уже не тот 😅", "Как с бодуна)", "Как же мало осталось от того самого прилучного", "Павел Припухший", Пашка был солнечный. Лучезарный. Беззаботный. Видимо не может оправиться после развода. В целом, вроде все нормально, но что то не то", "Бухает наверно Прилучный или не спит.как то так", "Павел выздоравливайте 🥛🍯", - рассуждают интернет-пользователи.

Напомним, о том, что Павел Прилучный выпивает, говорила его экс-супруга Агата Муцениеце. По словам актрисы, пьяный "Мажор" ведет себя буйно. Точку в браке звезд поставил скандальный эпизод, который произошел в разгар самоизоляции. Тогда Павел поднял на Агату руку и вышвырнул ее из дома.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 апреля 2021, 10:59 Источник: "Вечерний Ургант" на Первом канале ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость1976
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Да пьет Паша, ну косоглазые что-ли все??? Жалко мужика, пропадет он без семьи.
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