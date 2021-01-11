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"Слава Богу!": друг раскрыл сенсационные подробности о состоянии инфицированного Грачевского

Борис Грачевский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Больной коронавирусной инфекцией Борис Грачевский пошел на поправку. Сенсационные подробности о текущем состоянии режиссера "Ералаша" сообщил его близкий друг, актер Владимир Долинский.
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Врачи вывели Бориса Грачевского из искусственной комы, в которой он находился несколько дней. Артист рассказал, что уже отвозил товарищу "разные вкусняшки".

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По словам Долинского худрук "Ералаша" вчера уже самостоятельно сидел. Он добавил, что передает то, что сказала ему жена режиссера Екатерина Белоцерковская.

Сама супруга 71-летнего Бориса Грачевского не комментирует СМИ происходящее в семье и лишь призывает всех неравнодушных молиться за здоровье ее мужа. В своем инстаграм-аккаунте она оставила душераздирающий пост.

"Мы с тобой прошли многие испытания... Пройдем и это! Я люблю тебя! Мы одно целое! Все хорошо!", – трогательно обратилась артистка к избраннику.

Напомним, худрука детского юмористического киножурнала "Ералаш" госпитализировали с коронавирусом 28 декабря. Режиссер находится в реанимации московской клиники. После того, как Борису Грачевскому стало хуже, его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в состояние искусственной комы.

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Автор: 11 января 2021, 14:47 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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Борис Грачевский показал свой кабинет

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
"Вкусняшки"... что за люмпеский жаргон у артиста ?
Анна
Ответить
Российское ТВ это дом престарелых
1

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