"Слава Богу!": друг раскрыл сенсационные подробности о состоянии инфицированного Грачевского

Врачи вывели Бориса Грачевского из искусственной комы, в которой он находился несколько дней. Артист рассказал, что уже отвозил товарищу "разные вкусняшки".
По словам Долинского худрук "Ералаша" вчера уже самостоятельно сидел. Он добавил, что передает то, что сказала ему жена режиссера Екатерина Белоцерковская.
Сама супруга 71-летнего Бориса Грачевского не комментирует СМИ происходящее в семье и лишь призывает всех неравнодушных молиться за здоровье ее мужа. В своем инстаграм-аккаунте она оставила душераздирающий пост.
"Мы с тобой прошли многие испытания... Пройдем и это! Я люблю тебя! Мы одно целое! Все хорошо!", – трогательно обратилась артистка к избраннику.
Напомним, худрука детского юмористического киножурнала "Ералаш" госпитализировали с коронавирусом 28 декабря. Режиссер находится в реанимации московской клиники. После того, как Борису Грачевскому стало хуже, его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в состояние искусственной комы.
Популярные темы форума
В Год Быка родилась Алла Пугачева.
Человек размножается как микроб
РСПэха затягивает меня в свои сети
Темная комната
Сын мечтает служить в израильской армии
Дочь попала в плохую компанию.
МЧМ по хоккею. Россия-Канада 6 : 0, сухая!!!
Раздеваться на публику- это не уважение к людям
Люблю иногда фантазировать о разном!
Муж изменяет