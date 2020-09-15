Заподозренная в беременности Татьяна Навка показала живот

Жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка сфотографировалась в полный рост. Фигуристка побывала в военно-патриотическом парке "Патриот".

Некоторое время назад поклонники заподозрили, что 45-летняя Татьяна Навка ждет ребенка. Примечательно, что звезда до сих пор напрямую не опровергла эти слухи. Но она выложила в свой инстаграм-аккаунт снимки, на которых виден ее плоский живот. Возможно, таким образом она намекнула, что вовсе не беременна.

Также фигуристка поделилась со своими подписчиками впечатлениями от посещения парка, передает "Экспресс газета". Он расположен рядом с городом Кубинка Одинцовского района Московской области.

Особенно звезду льда впечатлили музейный комплекс и главный храм Вооруженных сил России, построенный к 75-летию Победы. Татьяна Навка отметила, что сейчас многие выставки там посвящены Великой Отечественной войне.

Фигуристка порекомендовала и взрослым, и детям обязательно посетить экспозиции, "чтобы память о подвиге простого народа жила". Отметим, что для прогулки Татьяна Навка выбрала платье миди в вертикальную полоску, жакет и пестрый платок.

Напомним, ранее фигуристка отшутилась от домыслов о ее беременности в соцсети. Она сообщила, что подписчики уже на глаз определяют пол ее якобы будущего ребенка, переживают за ее физическое состояние и дают советы.