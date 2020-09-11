Дочь Веры Брежневой показала себя голышом

19-летняя дочь Дочь Веры Брежневой позволила себе очень смелый шаг. Соня Киперман снялась топлес.

Девушка частенько выкладывает в свой инстаграм-аккаунт откровенные фото в бикини или с глубоким декольте. На сей раз она пошла намного дальше. В соцсети появился кадр, где снимке наследница экс-солистки группы "ВИА Гра" предстала с голой грудью, лежа на кровати. Из одежды на дочери Веры Брежневой были только клетчатые штаны. Правда, обнаженную грудь она прикрыла руками.

На фото Соня Киперман подняла ноги вверх, запрокинула голову и задорно смеется. Фолловеры не раз отмечали, что девушка по красоте пошла в свою звездную маму. При этом Вера Брежнева сама нередко выкладывает совместные кадры с дочкой. Они не много времени проводят вместе, поскольку наследница певицы живет и учится в США.

Девушка переехала в Соединенные Штаты сразу, как только получила паспорт. Соня Киперман – первая дочь Веры Брежневой, которую артистка родила от бизнесмена Виталия Войченко. После расставания с отцом девочки артистки вышла замуж за предпринимателя Михаила Кипермана, под фамилией которого девушка фигурирует в соцсетях.

Как писали "Дни.ру", несколько дней назад Вера Брежнева пожаловалась на плохое самочувствие. Певица заподозрила у себя коронавирус. Звезда рассказала, что заболела пару дней назад после "ударных" рабочих будней. "Чувствую себя отвратительно", – посетовала знаменитость. Артистка уже сдала тест на COVID-19 и получила отрицательный результат.

Напомним, ранее в Сети появился слух о разладе Веры Брежневой с мужем Константином Меладзе. Композитору приписывали роман с подопечной – Эрикой Герцег. Сначала звезда гневалась из-за домыслов, а потом пыталась их высмеивать. В итоге Вера Брежнева смирилась со сплетнями вокруг ее семейной жизни. Ей надоело убеждать россиян, что у них с супругом все хорошо.

