Брежнева рассказала о родах 18-летней дочки

Вера Брежнева дала откровенное интервью о старшей дочери Соне. Популярная исполнительница рассказала о том, как устроила ей праздник на 18-летие, а также о внуках.

Вера Брежнева родила дочь от гражданского мужа Виталия Войченко. Однако Соня носит фамилию Киперман, так как артистка вышла замуж за следующего возлюбленного, бизнесмена Михаила Кипермана. Девушка живет в Америке и учится в частной школе, за которую Брежнева ежегодно платит 60 тысяч долларов.

В конце марта Соне исполнилось 18 лет. В честь этого события певица решила устроить ей сюрприз. Вера тайно прилетела в США, где арендовала апартаменты, украсив их черными и золотыми воздушными шарами и пайетками, и заказала двухъярусный торт – тоже черного цвета. В качестве подарка артистка преподнесла имениннице дорогую сумку. Приезд звезды стал для Сони настоящим праздником. Увидев мать с чемоданами на пороге дома, девушка обрадовалась до слез.

Брежнева растит из дочери самостоятельную личность. "Я в 18 лет сама уже решала, в какой университет поступать, куда идти и что делать. Конечно, я всегда ей говорю, что она может рассчитывать на мою помощь, поддержку, совет, если понадобится. Но я стараюсь уже себя ограничивать, не лезть в ее какие-то личные дела", – пояснила певица.

Она даже готова стать бабушкой, однако предпочла бы, чтобы Соня родила попозже. "Так получилось, что я сама в 19 лет родила, поэтому будет странно, если буду говорить своей дочке: "С внуками потерпи!" Но на данный момент я не думаю, что Соня хочет иметь детей. Я думаю, она хочет покайфовать, погулять... И правильно!" – цитирует Веру Брежневу "Ты не поверишь!".