Беременна? Татьяна Навка отказалась кататься в "Ледниковом периоде"

В будущем телевизионном сезоне поклонники увидят очередной "Ледниковый период". Но одна из звезд шоу – Татьяна Навка – объявила об отказе выходить на лед. Поклонники подозревают, что причина в интересном положении прославленной фигуристки.

Полным ходом идут приготовления к новому сезону популярного в народе телепроекта "Ледниковый период". Уже известно, что вставать на коньки будут певец Влад Соколовский, звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова, популярная телеведущая Регина Тодоренко.

Татьяна Навка участвовать в шоу не будет. Об этом сообщила сама фигуристка, общаясь с поклонниками в социальной сети. Подписчики немедленно стали строить догадки, почему спортсменка приняла такое решение.

Судя по комментариям, одни полагают, что Татьяна Навка станет ведущей телешоу. Другие думают, что речь идет о судействе (хотя очевидно, что главная роль в этом аспекте отведена прославленному тренеру Татьяне Тарасовой, и у ее тезки нет шансов ее затмить на этом поприще). Третьи подозревают, что Татьяна Навка отказалась кататься, потому что ждет ребенка.

В пользу последней версии говорят сразу несколько факторов. Например, фигуристка перестала носить обтягивающие наряды. А еще стала фотографировать себя крупным планом строго по грудь. Спортсменка не выходит в свет, хотя раньше любила посещать светские мероприятия.

Интересно, что только в апреле слухи о беременности 45-летней Татьяны Навки муссировались в Сети. Это случилось после выхода на телеэкраны очередного выпуска развлекательной передачи "Вечерний Ургант", в котором Татьяна Навка была гостьей. Тогда многих насторожил наряд спортсменки. Впрочем, возможно, всему виной просто неудачная работа стилистов.

Напомним, что у Татьяны Навки двое детей. Старшая Александра родилась в браке фигуристки с коллегой Александром Жулиным. А когда спортсменка вышла замуж за пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, то родила дочь Надежду.