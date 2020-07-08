Стало известно о незаконной переправке Порошенко через границу

Согласно данным следователей ГСУ и ГБР Украины, два с половиной года назад руководитель военной части Государственной пограничной службы дал противоправное указание своим подчиненным пропустить Петра Порошенко и сопровождающих его лиц через границу страны вне пункта пропуска.
Экс-пограничнику предъявлено обвинение по части второй статьи 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу". Вероятно, военного посадят в тюрьму на пять-семь лет. Также он не сможет три года занимать определенные должности.
Известно, что с 1 по 8 января 2018 года Петр Порошенко отправился на Мальдивы. Отдых тогда еще действующему президенту страны обошелся в 500 тысяч долларов. Об этом отпуске ранее официально не сообщалось. Журналистам удалось узнать, что для выезда за границу Порошенко получил от Службы безопасности документы на чужое имя.
Стоит отметить, что следователи проверяют экс-пограничника и его подчиненных и на другие случаи, связанные с пересечением границы Украины высокопоставленных лиц без прохождения процедуры контроля.
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