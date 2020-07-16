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Елена Проклова объявила о болезни Михаила Ефремова

Елена Проклова объявила о болезни Михаила Ефремова

Михаил Ефремов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/www.globallookpress.com
Елена Проклова прокомментировала случившееся с ее коллегой Михаилом Ефремовым. Также артистка рассказала о работе в сериале "Андреевский флаг" и о том, какую сенсацию произвела съемка, в которой она предстала без бюстгальтера.
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Ефремова обвиняют в совершении преступления. По версии следствия, пьяный актер сел за руль и, проезжая мимо здания МИДа, вылетел на встречную полосу. Произошло столкновение. Водитель фургона, в который въехал Михаил, скончался спустя несколько часов. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Вину он не признает.

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 Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

 Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Многие представители отечественного шоу-бизнеса выступили с критикой в адрес артиста, некоторые его поддержали. Не осталась в стороне и актриса Елена Проклова. Когда-то она была очень дружна с отцом актера Олегом Ефремовым.

Артистка попыталась быть дипломатичной. "Безусловно, каждый человек должен отвечать за свои действия. И Михаил не исключение, несмотря на все его таланты. Но мне кажется, у общества должно быть четкое понимание, что строго судить можно только себя. Нужно набраться терпения и всего доброго, что есть в душе. Ситуация очень непростая. Человек болен и, безусловно, не хотел таких последствий. Представьте себя на месте Миши. Спросите: а как бы я себя повел?" – сказала Елена.

Между тем на Первом канале идет новый сериал "Андреевский флаг", где играет Проклова. Она изображает супругу героя, воплощенного звездой сериала "Сваты" Анатолием Васильевым. Своей работой артистка очень довольна.

Недавно фамилия Прокловой оказалась у всех на устах. Елена снялась в сюжете Первого канала, и особо наблюдательные зрители обратили внимание, что артистка предстала без нижнего белья. Она призналась, что не опубликовала бы в "Инстаграм" такое фото, если бы заметила этот нюанс.

"Съемочная группа снимала меня крупно, и в кадре ничего не было видно. Потом мне несколько человек сказали, что меня обсуждают. Дело в том, что я люблю свободу – и в одежде тоже. Летом вообще стараюсь ходить без белья", – сообщила Проклова.

Автор: 16 июля 2020, 08:33 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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