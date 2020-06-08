Принц Гарри пожалел о переезде в США с Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей еще в январе, однако "мегзит" официально вступил в силу лишь 1 апреля. Например, герцогу Сассекскому ради независимости пришлось отречься от военных титулов.
Как стало известно недавно, Гарри захотел сохранить роль церемониального главы королевских морских пехотинцев. В беседе с друзьями из британского флота муж Меган обмолвился, что решение переехать в Лос-Анджелес было поспешным.
Королевский эксперт Рассел Майерс считает, что Гарри сможет вернуть себе этот титул. Однако ему придется признать свой переезд в США ошибкой и "сдать назад".
Тем временем, Меган Маркл и принц Гарри переживают сложный период. Из-за пандемии коронавируса их планы остались нереализованными. Супруги хотели заработать на своих публичных выступлениях, однако сейчас вынуждены тратить лишь те сбережения, которые они вывезли из Великобритании.
Герцоги Сассекские на данный момент живут в особняке за 20 миллионов фунтов стерлингов. Меган и Гарри тратят по семь тысяч в день на охрану.
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