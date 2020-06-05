Меган Маркл устраивает мужу скандалы: Вышла замуж за принца, а не за бродягу

Жизнь герцога и герцогини Сассекских в Америке далека от идеала. Отношения Меган Маркл и принца Гарри испортились.

Поговаривают, что супруга внука британской королевы возлагала большие надежды на переезд в Лос-Анджелес. Меган Маркл планировала грандиозное возвращение в Голливуд, однако все карты ей спутала пандемия коронавируса.

Герцогиня Сассекская собиралась блистать на светских мероприятиях в компании августейшего супруга, но вместо этого вынуждена безвылазно сидеть на вилле, хоть и роскошной. Невозможность осуществить задуманное делает Маркл очень раздражительной. Экс-артистка срывается на супруге. Меган и Гарри начали скандалить.

По словам источника, который пожелал остаться анонимным, Маркл бесит то, что ее супруг не стремится освоиться в США: он не заводит новые знакомства и не выстраивает деловые взаимоотношения. Принц сидит дома, возится с сыном Арчи и собаками. Не такой Меган Маркл представляла себе жизнь в Голливуде.

Герцогиня также распекает супруга за неряшливый внешний вид. Внук британской королевы носит одни и те же вещи. "Она вышла замуж за принца, а не за бродягу", – говорит инсайдер, а после добавляет, что сейчас Меган Маркл не замечает особой разницы.

Напомним, в настоящее время Меган Маркл и принц Гарри живут в огромном особняке в Лос-Анджелесе. Дом звезды арендуют у продюсера и актера Тайлера Перри.