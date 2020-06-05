Кейт Миддлтон шокирована подлым предательством друга

Речь идет о статье за июнь-июль с заголовком "Катерина Великая". В нем журналистка Анна Пастернак критикует жену принца Уильяма. Там говорится, что Кейт Миддлтон чувствует себя "уставшей и загнанной в ловушку" из-за свалившихся на нее обязанностей после "Мегзита" и многих других вещах.
Якобы статья содержит ряд неточностей и искажений, а сама Кейт Миддлтон решила подать на издание в суд. По словам источника, близкого к королевской семье, герцогиня Кембриджская была шокирована предательством Деннена, которого считала близким другом.
Ранее сам редактор утверждал, что перед публикацией этот материал лично обсуждался с герцогиней и ее супругом. Кейт Миддлтон и принц Уильям же отрицают, что знали об этом.
Напомним, в статье рассказывается, что герцогиня в сильном стрессе из-за внезапно свалившихся на нее королевских обязанностей. Якобы у нее имеется расстройство пищевого поведения, из-за которого она выглядит "пугающе истощенной". Более того, в статье критикуются даже дети Кейт Миддлтон и раскрываются подробности ее плохих взаимоотношений с Меган Маркл.
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