Кейт Миддлтон шокирована подлым предательством друга

Кейт Миддлтон обижена на главного редактора Tatler Ричарда Деннена. Мужчина позволил выйти в свет скандальному материалу о герцогине.



Речь идет о статье за июнь-июль с заголовком "Катерина Великая". В нем журналистка Анна Пастернак критикует жену принца Уильяма. Там говорится, что Кейт Миддлтон чувствует себя "уставшей и загнанной в ловушку" из-за свалившихся на нее обязанностей после "Мегзита" и многих других вещах.

Якобы статья содержит ряд неточностей и искажений, а сама Кейт Миддлтон решила подать на издание в суд. По словам источника, близкого к королевской семье, герцогиня Кембриджская была шокирована предательством Деннена, которого считала близким другом.

Ранее сам редактор утверждал, что перед публикацией этот материал лично обсуждался с герцогиней и ее супругом. Кейт Миддлтон и принц Уильям же отрицают, что знали об этом.

Напомним, в статье рассказывается, что герцогиня в сильном стрессе из-за внезапно свалившихся на нее королевских обязанностей. Якобы у нее имеется расстройство пищевого поведения, из-за которого она выглядит "пугающе истощенной". Более того, в статье критикуются даже дети Кейт Миддлтон и раскрываются подробности ее плохих взаимоотношений с Меган Маркл.