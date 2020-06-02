Строит козни? Вскрылась неожиданная связь Маркл с известием о срыве Миддлтон

История противостояния двух герцогинь обрастает новыми подробностями. Как выяснилось, Меган Маркл причастна к слухам о нервном срыве Кейт Миддлтон.

На днях в британском журнале Tatler появилась статья о психическом расстройстве герцогини Кембриджской. Якобы супруга принца Уильяма сорвалась из-за нагрузки, которая навалилась на нее после отказа Меган Маркл от королевских обязанностей. Автор материала утверждает, что Кейт Миддлтон была зла на жену принца Гарри.

На статью оперативно отреагировали в пресс-службе Кенсингтонского дворца. Представители монаршей семьи опровергли слухи о нестабильном эмоциональном состоянии герцогини Кембриджской. Материал возмутил Кейт Миддлтон, и она решила подать на издание в суд за клевету.

Спустя время всплыл любопытный факт о скандальной статье. Как оказалось, автором публикации о нервном срыве герцогини стала журналистка Анна Пастернак, которая является близкой подругой Меган Маркл, сообщает "Экспресс газета". В окружении Кейт Миддлтон предположили, что бывшая актриса строит ей козни.

Отметим, в британской прессе уже давно муссируются сообщения о вражде двух герцогинь. По некоторым данным, Кейт Миддлтон и Меган Маркл невзлюбили друг друга сразу после знакомства. Их конфликт также повлиял на отношения принцев Уильяма и Гарри. Родственники стали реже общаться.