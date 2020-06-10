Известный актер бросил жену с особенным ребенком на руках ради любовницы

Новым гостем программы "Судьба человека" стал Максим Щеголев. Актер раскрыл Борису Корчевникову причины расставания с Татьяной Солнцевой.

Ребята познакомились в институте, у них начался бурный роман. Влюбленные не состояли в официальном браке. Когда появился ребенок, артисту было всего 20 лет. Он отметил, что в этом году сыну Илье исполнится 18.

В эфире шоу "Судьба человека" Максим признался, что они с Татьяной не сразу заметили, что у малыша проблема. До трех лет молодые родители думали, что их ребенок – самый обычный. "У него аутизм в легкой форме", – уточнил актер.

Причиной расставания с Солнцевой был, естественно, не особенный сын. "Просто потом я встретил Аллу Казакову, и честно сказал Тане, что полюбил другую", – признался Щеголев.

Как отметил актер, влюбленные люди эгоистичны. Максим рубил с плеча, не заботясь о чувствах подруги. "Момент разрушения не осознаешь", – пояснил артист. Он просто ушел, не оставив шанса на спасение отношений.

При этом Максим Щеголев заверил, что всегда помогал сыну. По словам актера, Илья полностью здоров физически, и у юноши прекрасные математические способности. "Я его очень люблю", – подчеркнул артист в эфире шоу "Судьба человека".