Самую сексуальную ведущую бросил парень

Мексиканская телеведущая и модель Янет Гарсия убита горем – ее молодой человек решил с ней расстаться, чтобы больше времени уделять компьютерным играм. Для него это профессиональный заработок. Он является игроком команды compLexity Gaming в Call of Duty. Дуглас Мартин отметил, что у него просто нет времени на 26-летнюю красотку и он не может ей уделить достаточно внимания. Отметим, что Янет Гарсия второй год подряд возглавила рейтинг самых сексуальных ведущих прогноза погоды. Dni.ru предлагают посмотреть фотогалерею юной красавицы, которая не смогла выдержать конкуренцию с видеоиграми.

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