Самую сексуальную ведущую бросил парень

Мексиканская телеведущая и модель Янет Гарсия убита горем – ее молодой человек решил с ней расстаться, чтобы больше времени уделять компьютерным играм. Для него это профессиональный заработок. Он является игроком команды compLexity Gaming в Call of Duty. Дуглас Мартин отметил, что у него просто нет времени на 26-летнюю красотку и он не может ей уделить достаточно внимания. Отметим, что Янет Гарсия второй год подряд возглавила рейтинг самых сексуальных ведущих прогноза погоды. Dni.ru предлагают посмотреть фотогалерею юной красавицы, которая не смогла выдержать конкуренцию с видеоиграми.
Телеведущая путешествует с детьми
Футболист восстанавливается после тяжелого турнира
Актриса опубликовала отпускные фото
Атлеты, чья жизнь внезапно оборвалась по разным причинам
Алисия Маген работала врачом в ВВС США
Артисты рады долгожданной встрече
Сообщается, что спортсмен потерял много крови
Сам мэтр более десяти лет борется с онкологией
Юлия Ефимова не перестает удивлять фанатов своими фотографиями
30-летняя дива блеснула на культовом мероприятии
Актриса вспомнила о неприятном инциденте
Звездные супруги дали откровенное интервью
Звезда "Дома-2" не смогла пройти мимо скандала
Поклонники расстроились из-за новых фото стриптизера