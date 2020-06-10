Сбежавшую от королевской семьи Маркл обвинили в крупной краже

В январе 2020 года герцог и герцогиня Сассекские отказались от титулов Его и Ее Королевское Высочество. Они заявили, что не желают исполнять обязанности старших членов монаршей семьи, переехали в Канаду и стали вести независимую жизнь.
Решение пары осудили многие жители Соединенного Королевства. По их мнению, переезд супругов сильно ударил по репутации британской монархии. Меган Маркл и принц Гарри наплевали на традиции и нагрузили лишней работой герцога и герцогиню Кембриджских.
Скандал продолжает обрастать новыми подробностями. Накануне стало известно, что бывшая актриса забрала с собой украшения, принадлежавшие матери принца Гарри. В частности, речь идет о кольце, для изготовления которого использовали бриллианты из браслета принцессы Дианы.
По данным издания National Enquirer, драгоценности стоят около десяти миллионов долларов. Меган Маркл должна была вернуть украшения до сложения обязанностей. Выдвинут ли представители королевской семьи официальные обвинения, неизвестно.
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