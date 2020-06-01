Бывшая возлюбленная назвала причину расставания с принцем Гарри: Страх неудачи

Крессида Бонас призналась, почему отказалась выходить замуж за принца Гарри. Актриса намекнула на то, что испытывала постоянное давление со стороны королевской семьи.



Актриса, сыгравшая герцогиню в новом сериале "Убийство на ферме "Уайтхаус", заявила, что исполнить роль представительницы голубых кровей оказалось намного тяжелее, чем она ожидала. Крессида Бонас напомнила своим поклонникам, что еще в отношениях с принцем Гарри она испытывала на себе давление. По мнению актрисы, когда ты являешься членом королевской семьи, у тебя нет права на ошибку. Ведь общественность пристально следит за каждым шагом принца и герцогини.

Крессида рассказала, что несколько лет жила в страхе из-за такой близости к семье Гарри.

"Страх неудачи, страх быть отвергнутой, страх быть не понятой правильно, страх оказаться не такой идеальной", – призналась девушка.

Стоит отметить, что актриса познакомилась с принцем в 2012 году. На протяжении двух лет пара появлялась на королевских приемах, светских мероприятиях и благотворительных концертах. Новость о том, что Крессида и Гарри расстались, повергла в шок поклонников королевской семьи. Инициатором разрыва отношений выступила как раз Бонас – она мечтала о карьере актрисы и не хотела жить по королевскому протоколу.

Несмотря на громкое расставание, принцу и актрисе удалось сохранить дружеские отношения. Крессида даже была приглашена на свадьбу Гарри и Меган Маркл. Однако девушка не осталась в восторге от торжества и упрекнула пару в излишней чопорности. Более того, у звезды возникли проблемы с дресс-кодом на данном мероприятии.