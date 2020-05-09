Петросян сделал шокирующее признание в День Победы

Накануне Дня Победы многие знаменитости рассказывают интересные истории, произошедшие в их семье и непосредственно связанные с праздником. 75-летний Евгений Петросян решил поделиться своей, ведь именно в год капитуляции Германии родился знаменитый юморист.
Оказывается, имя артисту дали еще за несколько месяцев до его рождения. Тогда мама Евгения Вагановича работала на военном заводе. Она собиралась отметить праздник и пойти на салют. В красном уголке один из рабочих заметил беременную женщину. Он подошел к ней и сказал, что она является символом зарождающейся жизни, ведь это праздник победы жизни над смертью. Ребенку решили дать имя, которое означало бы это.
В переводе с древнегреческого "Евгений" означает "хороший род", "хорошо рожденный". А поскольку мама еще не знала, кто у нее родится, имя идеально подходило как для мальчика, так и для девочки.
Напомним, Евгений Петросян родился 16 сентября 1945 года в Баку, Азербайджанской ССР. Отец юмориста – Ваган Межлумович. Он был преподавателем математики в пединституте. Мама – Белла Григорьевна. Родителей артиста не стало в 1960-х годах.
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