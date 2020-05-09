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Петросян сделал шокирующее признание в День Победы

Евгений Петросян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Для юмориста День Победы вдвойне особенный праздник. 9 мая 1945 года ему придумали имя.
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Накануне Дня Победы многие знаменитости рассказывают интересные истории, произошедшие в их семье и непосредственно связанные с праздником. 75-летний Евгений Петросян решил поделиться своей, ведь именно в год капитуляции Германии родился знаменитый юморист.

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Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Оказывается, имя артисту дали еще за несколько месяцев до его рождения. Тогда мама Евгения Вагановича работала на военном заводе. Она собиралась отметить праздник и пойти на салют. В красном уголке один из рабочих заметил беременную женщину. Он подошел к ней и сказал, что она является символом зарождающейся жизни, ведь это праздник победы жизни над смертью. Ребенку решили дать имя, которое означало бы это.

В переводе с древнегреческого "Евгений" означает "хороший род", "хорошо рожденный". А поскольку мама еще не знала, кто у нее родится, имя идеально подходило как для мальчика, так и для девочки.

Напомним, Евгений Петросян родился 16 сентября 1945 года в Баку, Азербайджанской ССР. Отец юмориста – Ваган Межлумович. Он был преподавателем математики в пединституте. Мама – Белла Григорьевна. Родителей артиста не стало в 1960-х годах.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Автор: 9 мая 2020, 10:46

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