Петросян сделал шокирующее признание в День Победы

Для юмориста День Победы вдвойне особенный праздник. 9 мая 1945 года ему придумали имя.

Накануне Дня Победы многие знаменитости рассказывают интересные истории, произошедшие в их семье и непосредственно связанные с праздником. 75-летний Евгений Петросян решил поделиться своей, ведь именно в год капитуляции Германии родился знаменитый юморист.

Оказывается, имя артисту дали еще за несколько месяцев до его рождения. Тогда мама Евгения Вагановича работала на военном заводе. Она собиралась отметить праздник и пойти на салют. В красном уголке один из рабочих заметил беременную женщину. Он подошел к ней и сказал, что она является символом зарождающейся жизни, ведь это праздник победы жизни над смертью. Ребенку решили дать имя, которое означало бы это.

В переводе с древнегреческого "Евгений" означает "хороший род", "хорошо рожденный". А поскольку мама еще не знала, кто у нее родится, имя идеально подходило как для мальчика, так и для девочки.

Напомним, Евгений Петросян родился 16 сентября 1945 года в Баку, Азербайджанской ССР. Отец юмориста – Ваган Межлумович. Он был преподавателем математики в пединституте. Мама – Белла Григорьевна. Родителей артиста не стало в 1960-х годах.