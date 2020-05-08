Помощь маме? Дочь Заворотнюк задалась вопросом о вживлении чипа в мозг

В "Сторис" девушка поинтересовалась у подписчиков, знают ли они о проекте Илона маска Neuralink. Отметим, что недавно эта американская нейротехнологическая компания показала результаты своей работы.
Речь идет о технологии подключения человеческого мозга к компьютерной системе. Ранее работу компании называли "секретным" проектом Маска. Основная цель – сделать возможным имплантацию электронных интерфейсов парализованным людям, чтобы те имели возможность использовать для общения компьютерную технику и смартфоны.
Можно предположить, что Анна Заворотнюк неспроста заинтересовалась проектом. Ведь у ее знаменитой матери рак мозга. Возможно, наследница актрисы надеется на то, что новые разработки помогут матери излечиться.
Напомним, согласно последним данным, сейчас Анастасия Заворотнюк находится дома. Несмотря на то, что актрисе стало значительно лучше, ее состояние контролируют врачи. Недавно стало известно, что семье пришлось продать дом в Ялте, чтобы оплатить лечение. В общей сложности за лечение рака у Заворотнюк пришлось заплатить специалистам порядка 12 миллионов рублей.
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