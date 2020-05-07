Узнавшая о взрывах Татьяна Навка потеряла связь с дочерью

Татьяна Навка уехала, оставив дочь Александру в компании постороннего человека. А когда узнала о серии взрывов в городе, немедленно стала звонить домой, но ей никто не ответил.

У прославленного фигуриста и тренера Александра Жулина в начале апреля родилась третья дочь. Девочка появилась на свет в его союзе с бывшей фигуристкой Натальей Михайловой, которая младше его более чем на 20 лет. Малышку назвали непопулярным сейчас именем Елена.

В честь такого знаменательного события Александр Жулин дал большое интервью. Отметим, что в браке с Натальей у него есть еще старшая дочь Екатерина. А от бывшей жены Татьяны Навки совсем взрослая наследница Александра. По признанию Жулина, его окружают одни дамы, потому что даже две собаки у него дома женского пола.

"Я ни о чем не жалею. Кто-то из болельщиков назвал меня "дамским ювелиром". Пусть так. Хочу ли я еще одного ребенка? Наверное, буду пробовать. А там – как получится", – не стал загадывать Александр Жулин.

Дочь Катя занимается гольфом и любит петь, а с недавних пор увлеклась фигурным катанием. Что касается самой старшей дочери Александры, то она учится на втором курсе МГИМО на факультете международных экономических отношений. Живет Саша с матерью, фигуристкой Татьяной Навкой.

Обычно они виделись раз-два в месяц, но из-за самоизоляции их встречи прервались. Свою новорожденную сестренку Александра еще не видела. Жулин вспомнил случай, который произошел еще в 2001 году, однако он его не забудет никогда.

"Мы с Татьяной Навкой жили тогда в Нью-Йорке. Нам пришлось уехать из города по делам, а Сашенька осталась дома с няней. И тут произошло ЧП: в Нью-Йорке взорвали две знаменитые башни-близнецы. А мы жили недалеко оттуда. Бросились звонить – никто не отвечает. Как выяснилось, соседние дома тоже пострадали от взрывов. Связи нет, Татьяна плачет, а я не знаю, как помочь. Двое суток на нервах. Это было страшно", – цитирует Александра Жулина "Экспресс газета".