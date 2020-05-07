Елизавета II запретила Кейт Миддлтон рожать детей

Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей. В прошлом году герцоги Кембриджские якобы хотели завести еще одного наследника, но этому не суждено больше сбыться. Королева Елизавета II строго настрого запретила Кейт рожать, ведь ей стоит подумать о своих монарших обязанностях. Об этом сообщает телеканал "360".
Оказывается, что после того, как Меган Маркл и принц Гарри уехали из Великобритании, их функции перешли к Кейт и Уильяму. Герцогине Кембриджской необходимо восстановить репутацию королевской семьи, ведь она является обожаемой персоной в стране. Миддлтон ничего не оставалось, как согласиться с требованиями Елизаветы II, пишет "Экспресс-газета".
Напомним, Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских обязанностей еще в начале года. Официально "мегзит" вступил в силу 1 апреля. Сейчас герцоги Сассекские находятся в Лос-Анджелесе. Они уже столкнулись с трудностями самостоятельной жизни. Супруги наняли охранников, а также ввязались в судебные разбирательства. Говорят, Гарри уже тоскует по дому и думает покинуть жену и ребенка.
Популярные темы форума
Слушайте, вы тут врачиху обсудили, а откуда у Петросянцев несметное богатство в виде шикарных квартир, машин, старинных картин и книг? Понятное дело артисты, но не до такой же степени.
Малышева графиня российская!
Саша Петров фильм
Откуда у Малышевой дворец. Продолжение
Вонь
А вот если давление долго не падает, то шо? Корона?
Мигранты начинают проявлять криминальную активность
обращение президента
У Анны Шафран сын от Соловьева Владимира? Похож как две капли воды
А вот интересно про Виталиночку...? Может она стоит на дезинфекции улиц в перчатках, маске и без трусоff ??