Избитая Кравец неожиданно указала на Пугачеву

"Посмотрела, как и три миллиона человек, фильм Тодоренко о домашнем насилии, – сообщила главная светская львица Москвы. – Там выступали психологии, руководители кризисных центров. Я же смотрела на все это глазами жертвы – меня и саму дважды избивал муж".
"Смотрела и примеряла на себя эти ситуации, истории, советы, – продолжает Кравец. – Многие выводы показались интересными, были и наивные, идеалистические. Когда ты сама была жертвой, трудно воспринимать советы людей, этого не испытавших".
"Не знаю, насколько Тодоренко была искреннее, поспешно снимая эту картину. Ведь после ее, оправдывающих домашнее насилие, слов розовый мир, в котором она жила богато и счастливо, вмиг рухнул. Регину лишили званий, разорвали контракты, от нее стали отписываться люди в социальных сетях. И этот фильм она очевидно задумала как некую индульгенцию для себя", – считает Кравец.
Напомним, что изначально Алена была взбешена высказываниями Регины в онлайн-эфире и даже в сердцах назвала ее грубым словом. Но Кравец увидела, что Тодоренко раскаялась, что хочет загладить свою вину. Сразу вспоминаются строчки из Евангелия: "Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию".
"Регина и все мы получили хороший урок, – считает Кравец. Поставить же точку в этой затянувшейся истории мне хочется словами мудрой Аллы Пугачевой: "Живем дальше!"
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