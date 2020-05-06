Избитая Кравец неожиданно указала на Пугачеву

Ведущая и певица Регина Тодоренко в онлайн-эфире неосторожно заявила что женщины могут быть сами виноваты в том, что мужчины поднимают на них руку. Потом за эти слова она много раз извинилась – мол, ее неправильно поняла. И для искупления своей вины перед обществом сняла фильм о насилии в семье "А что я сделала. чтобы помочь?". Посмотрела его и дважды избитая мужем Алена Кравец.

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