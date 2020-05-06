Коронавирус, изыди: для срочной дезинфекции дачи Немоляевой отправили бойцов Росгвардии

83-летняя Светлана Немоляева самоизолировалась во время пандемии коронавируса на даче в любимом подмосковном Абрамцево. Каково же было ее удивление, когда у ворот своего домика она заметила бойцов Росгвардии. Причем многие были в костюмах химзащиты!

Поводов для тревоги не было. Это к Светлане Владимировне добрались участники благотворительной акции "Спасибо вам", которая стартовала месяц назад в рамках премии "Память народа: во имя мира". Среди подключившихся к ней – депутат Государственной думы Николай Валуев, актеры Юрий Стоянов и Марат Башаров, ведущая первого канала Ирина Пудова, музыкант Прохор Шаляпин.

Росгвардейцы вручили Немоляевой букет из 75 роз, хороший продуктовый набор и статуэтку к юбилею Победы за деятельность, связанную с поддержкой и заботой о ветеранах войн. Ведь актриса и сама активно помогает участникам войны. Гости провели полную дезинфекцию дачи актрисы. Теперь никакой коронавирус звезде не страшен.

Надо заметить, что Немоляева – не единственная актриса, которой положены подарки от Росгвардии. Бойцы также порадовали Светлану Светличную и Ларису Лужину.

Все они тщательно соблюдают режим самоизоляции, не выходят без острой необходимости из дома и ждут окончания пандемии, чтобы вернуться к любимой работе – репетициям, съемкам, гастролям.

Напомним, все театры в стране закрыты с 17 марта. Вынужденные ограничительные меры призваны остановить распространение коронавирусной инфекции.