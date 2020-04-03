"Полная задница": Соколовский пережил страшное после развода с Дакотой

Рита Дакота и Влад Соколовский разошлись полтора года назад из-за многочисленных измен певца. Развод был громким, тогда его активно обсуждала общественность. С тех пор Соколовский много пережил. Он решил рассказать, как ему было тяжело после расставания с певицей. Влад пооткровенничал с Петром Плосковым во время съемок ютуб-шоу "Петя любит выпить".
Когда Соколовский остался один, он лишился всего. Несколько месяцев у него не было работы, предзаказы, на которые надеялся певец, также слетели в один момент.
"Была полная задница", – вспоминает он.
У Влада был выбор: приложиться к бутылке или же самореализовываться. Огромную поддержку артисту оказали родители, они постоянно были на связи. Воодушевившись, Соколовский посвятил себя совершенствованию. Он стал много читать и перестал ходить на тусовки.
Певец категорично относится к чрезмерному употреблению алкоголя, понимая, что всегда необходимо быть в осознанном состоянии. Иначе мысли могут привести к суициду.
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