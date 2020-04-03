"Полная задница": Соколовский пережил страшное после развода с Дакотой

28-летний Влад Соколовский активно занимается творчеством, записывает новые песни. Его жизнь, действительно, наладилась. Но мало кто знает, что после развода с Ритой Дакотой певец чуть не оказался на дне.

Рита Дакота и Влад Соколовский разошлись полтора года назад из-за многочисленных измен певца. Развод был громким, тогда его активно обсуждала общественность. С тех пор Соколовский много пережил. Он решил рассказать, как ему было тяжело после расставания с певицей. Влад пооткровенничал с Петром Плосковым во время съемок ютуб-шоу "Петя любит выпить".

Когда Соколовский остался один, он лишился всего. Несколько месяцев у него не было работы, предзаказы, на которые надеялся певец, также слетели в один момент.

"Была полная задница", – вспоминает он.

У Влада был выбор: приложиться к бутылке или же самореализовываться. Огромную поддержку артисту оказали родители, они постоянно были на связи. Воодушевившись, Соколовский посвятил себя совершенствованию. Он стал много читать и перестал ходить на тусовки.

Певец категорично относится к чрезмерному употреблению алкоголя, понимая, что всегда необходимо быть в осознанном состоянии. Иначе мысли могут привести к суициду.