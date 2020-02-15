Дакоту требуют к ответу за "незаконнорожденную" дочь Хилькевич

Недавно в Сети появились слухи о том, что Влад Соколовский, уличенный в изменах, на самом деле способствовал появлению одного из детей Анны Хилькевич. Якобы вовсе не Артур Волков стал отцом полуторагодовалой Марии.
Вроде бы абсурдная догадка нашла множество подтверждений. Например, многие заметили поразительное сходство малышки с Соколовским, а еще в 2017 году Хилькевич снималась вместе с артистом. Факты наложились на репутацию певца, который, как известно, не раз изменял Дакоте и вообще ни одной юбки не пропускает.
Подписчики потребовали от певицы, которая сейчас отдыхает на Бали, прокомментировать ситуацию. Рита Дакота в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта выложила скрин сообщений от поклонников, желающих узнать истину. Девушка пошутила, что есть только один способ найти правду. Она предложила всем участникам скандала отправиться на передачу к Дмитрию Шепелеву, чтобы ответить на вопросы на детекторе лжи. Конечно, еще можно провести ДНК-тест.
Напомним, ранее Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию после рождения ребенка, так как не могла прийти в форму. Причиной она назвала стресс после развода с Владом Соколовским.
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