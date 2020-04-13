"Под машинку!": Сергей Лазарев предстал перед поклонниками с лысой головой

Из-за режима всеобщей самоизоляции, который пришлось ввести ввиду эпидемии коронавируса, по всей стране закрылись салоны красоты и парикмахерские. Поэтому многим приходится самостоятельно работать над внешностью и прической.

Среди тех, кому пришлось самому создавать свой образ, оказались и звезды. Одним из пожаловавшихся на отсутствие парикмахеров оказался знаменитый певец Сергей Лазарев. Обладатель роскошной шевелюры предложил радикальное решение проблемы, приведя поклонников в шок.

В своем инстаграм-аккаунте исполнитель опубликовал серию снимков, на одном из которых предстал перед фанатами полностью лысым. Однако впечатлительные наблюдатели быстро успокоились благодаря следующему фото, на котором Сергей появился с длинными волосами до плеч и густой бородой как у рок-музыканта. После него становится очевидно, что изображения стали результатом обработки фотографий в программе-редакторе.

К тому же, на "лысом" снимке была подпись "ну вот так": Сергей Лазарев решил поинтересоваться, идет ли ему такой образ или стоит оставить фирменный чуб. К слову, фото с ним певец тоже прикрепил к публикации. И оно оказалось настоящим.

"Вернулся к чубу на голове... Т.к. единственный способ подстричься в самоизоляции – под машинку! Может психануть и налысо? Что думаете?", – вопрошал Лазарев.

Поклонники сошлись во мнении, что задранная кверху челка идет их кумиру гораздо больше, чем отсутствие волос. Но нашлись и те, кто поддержал и кардинальную смену образа певца: некоторые даже предложили ему побриться в прямом эфире.