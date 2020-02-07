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Почему на день рождения Брежневой не приехал Меладзе

Вера Брежнева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Недавно Вера Брежнева отметила день рождения. Поклонники обратили внимание, что на празднике сексапильной певицы не было Валерия Меладзе.
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Поклонники замечают, что на подавляющем большинстве опубликованных Верой Брежневой семейных фото по какой-то причине нет брата ее мужа Константина Меладзе Валерия Меладзе с супругой, певицей Альбиной Джанабаевой. Фанаты обратили внимание, что в основном, если дело касается семейных праздников, на снимках запечатлены многочисленные родственники самой Веры – ее сестры, их дети и другие близкие.

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 Альбина Борисовна Джанабаева

Альбина Борисовна Джанабаева певица

На днях певица выложила кадры, сделанные на ее дне рождения, и там снова оказалась ее родня и Константин Меладзе. Возникли слухи о том, что Вера Брежнева и Альбина Джанабаева не ладят. "Не дружат Джанабаева с Верусей", "Даже не подписаны друг на друга", "Я бы тоже не дружила бы с Джанабаевой. Довольно неприятная личность. Хоть лично и не знаю ее, но всегда именно такое впечатление от нее у меня остается..." – высказались подписчики аккаунта Веры Брежневой в "Инстаграм".

Артистка объяснила, почему на ее празднике не было Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой. "Потому что графики не пересекаются..." – сообщила певица. Правда, судя по дальнейшим обсуждениям, эти слова артистки не убедили интернет-пользователей.

Примечательно, что ранее стало известно об уходе Альбины Джанабаевой от Константина Меладзе, который был ее продюсером. Об этом рассказала сама певица. "Эта ситуация сложилась давно. Состоялся формальный разговор. Никто у нас никого не держал", – говорила в интервью певица. С 2018 года Альбина ведет свои дела самостоятельно.

Автор: 7 февраля 2020, 12:12
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