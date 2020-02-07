Почему на день рождения Брежневой не приехал Меладзе

Недавно Вера Брежнева отметила день рождения. Поклонники обратили внимание, что на празднике сексапильной певицы не было Валерия Меладзе.

Поклонники замечают, что на подавляющем большинстве опубликованных Верой Брежневой семейных фото по какой-то причине нет брата ее мужа Константина Меладзе Валерия Меладзе с супругой, певицей Альбиной Джанабаевой. Фанаты обратили внимание, что в основном, если дело касается семейных праздников, на снимках запечатлены многочисленные родственники самой Веры – ее сестры, их дети и другие близкие.

На днях певица выложила кадры, сделанные на ее дне рождения, и там снова оказалась ее родня и Константин Меладзе. Возникли слухи о том, что Вера Брежнева и Альбина Джанабаева не ладят. "Не дружат Джанабаева с Верусей", "Даже не подписаны друг на друга", "Я бы тоже не дружила бы с Джанабаевой. Довольно неприятная личность. Хоть лично и не знаю ее, но всегда именно такое впечатление от нее у меня остается..." – высказались подписчики аккаунта Веры Брежневой в "Инстаграм".

Артистка объяснила, почему на ее празднике не было Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой. "Потому что графики не пересекаются..." – сообщила певица. Правда, судя по дальнейшим обсуждениям, эти слова артистки не убедили интернет-пользователей.

Примечательно, что ранее стало известно об уходе Альбины Джанабаевой от Константина Меладзе, который был ее продюсером. Об этом рассказала сама певица. "Эта ситуация сложилась давно. Состоялся формальный разговор. Никто у нас никого не держал", – говорила в интервью певица. С 2018 года Альбина ведет свои дела самостоятельно.