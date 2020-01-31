Веру Брежневу сняли с другим мужчиной после слухов о разладе с Константином Меладзе

В последнее время в Сети все чаще обсуждают разлад в паре Веры Брежневой и Константина Меладзе. Певица лишь подтверждает подозрения своими поступками.

Исполнительница в очередной раз отправилась в путешествие. На этот раз ее выбор пал на Лондон. И, судя по всему, она не ошиблась.

Брежнева призналась, что пребывает в феерическом восторге. Ее восхитил Королевский ботанический сад Кью.

"LOVELY. Это слово я чаще всего слышала в Лондоне за двое суток своего пребывания. И оно стало лейтмотивом всей моей поездки. А погода и Lovely-mood, люди, с которыми познакомилась, друзья, с которыми встретилась, просто влюбили меня в этот город! Солнце радовало, хоть и было холодно сниматься на улице", – заявила Вера.

Артистка опубликовала серию снимков в своем инстаграм-аккаунте, чтобы как можно точнее передать эмоции от увиденной красоты. На одном из фото она запечатлена с неизвестным мужчиной, который прячет лицо под кепкой. Личность незнакомца установить не удалось.

Напомним, что Брежнева редко публикует кадры с любимым супругом. Это многих наталкивает на мысль о том, что в звездной паре разлад. Вера неоднократно заверяла, что не хочет выставлять напоказ личную жизнь.