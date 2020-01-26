Вера Брежнева в роскошном наряде показала умопомрачительный разрез

Исполнительница предстала на публике в черном длинном платье с сексуальным разрезом до бедра, украшенном пышными воланами. При ходьбе в таком роскошном наряде Вера Брежнева демонстрировала стройные ноги. Кадрами она поделилась в сторис своего инстаграм-аккаунта.
На церемонии у артистки была почетная миссия. Вместе с композитором Игорем Вдовиным они объявили победителей в номинациях "Лучшая работа звукорежиссера" и "Лучшая музыка к фильму". Призы от знаменитости достались Александру Копейкину за фильм "Балканский рубеж" и Анне Друбич за картину "Одесса".
Отметим, что в Сети вновь поползли слухи о том, что в звездной семье произошел разлад. Причиной стало то, что какое-то время Вера Брежнева не публиковала снимки с мужем. Однако недавно фото певицы с продюсером снова стали появляться в ее микроблоге.
Напомним, ранее СМИ писали о том, что Константин Меладзе изменяет супруге. Однако Вера Брежнева старалась не реагировать на сплетни, либо комментировала домыслы с сарказмом..
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