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Шоу-бизнес

Вера Брежнева в роскошном наряде показала умопомрачительный разрез

Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Вера Брежнева посетила церемонию в честь вручения призов кинопремии "Золотой орел". На светское мероприятие певица пришла без мужа-продюсера Константина Меладзе.  
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Исполнительница предстала на публике в черном длинном платье с сексуальным разрезом до бедра, украшенном пышными воланами. При ходьбе в таком роскошном наряде Вера Брежнева демонстрировала стройные ноги. Кадрами она поделилась в сторис своего инстаграм-аккаунта.

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 Вера Викторовна Брежнева (Галушка)

Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

На церемонии у артистки была почетная миссия. Вместе с композитором Игорем Вдовиным они объявили победителей в номинациях "Лучшая работа звукорежиссера" и "Лучшая музыка к фильму". Призы от знаменитости достались Александру Копейкину за фильм "Балканский рубеж" и Анне Друбич за картину "Одесса".

Отметим, что в Сети вновь поползли слухи о том, что в звездной семье произошел разлад. Причиной стало то, что какое-то время Вера Брежнева не публиковала снимки с мужем. Однако недавно фото певицы с продюсером снова стали появляться в ее микроблоге.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что Константин Меладзе изменяет супруге. Однако Вера Брежнева старалась не реагировать на сплетни, либо комментировала домыслы с сарказмом..

Автор: 26 января 2020, 04:29
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Самые красивые фото Веры Брежневой в купальнике

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