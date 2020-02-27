"Мне это всегда мешало": Богомолов публично признался в своих слабостях

Режиссер признался, что, несмотря на внешнее спокойствие, он является человеком крайне вспыльчивым и несдержанным. Как отмечает театральный деятель, это порой мешает ему в жизни. Муж Ксении Собчак откровенно заявил, что он очень зависим от чужого мнения и не умеет пропускать мимо себя неуместные комментарии. "Меня очень легко сбить, если попасть в какие-то точки. Я очень эмоциональный, очень. И мне это всегда мешало", – рассказывает Константин Богомолов.
Мужчина признается, что излишняя вспыльчивость не раз была против него в жизни. К примеру, будучи под воздействием негатива он покинул МХАТ имени Чехова. "В эмоциональном порыве бросил заявление на стол, забрал вещи и ушел", – делится воспоминаниями режиссер.
Однако муж Ксении Собчак отмечает, что никогда не жалел о поступках, совершенных "на эмоциях". Мужчина убежден, что именно такие действия и являются честными проявлениями человека, несмотря на то, что это может нести потерю материального благополучия. "Глобально для твоей личности это даст результат", – цитирует Константина Богомолова "Пятый канал".
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