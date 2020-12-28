Стас Пьеха поздравил "Дни.ру" с Новым годом

Частым героем публикаций в этом году был певец Стас Пьеха. Пандемия не обошла артиста стороной – врачи диагностировали у него коронавирусную пневмонию. Болезнь протекала в тяжелой форме: несколько дней у звезды была высокая температура.
Сегодня артист чувствует себя гораздо лучше. Пьеха регулярно делает дыхательную гимнастику и постепенно возвращается к занятиям спортом. Не забыл он и о занятиях музыкой. В конце октября звезда выпустила новую песню "Гордость". Трек получил много положительных отзывов.
В разговоре с корреспондентом "Дни.ру" Стас Пьеха отметил, что уходящий год действительно выдался непростым. Артист обратился к читателям с теплыми словами.
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