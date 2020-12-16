"Празднуем!": Волочкова с пунцовым лицом спряталась за спиной своей домработницы

Все помнят, как Анастасия Волочкова обнималась с мужем прислуги и заявляла, что у них "все по-другому". Однако в Сети поговаривают, что Лола не такая уж безотказная и уже давно села на шею Анастасии Волочковой и чувствует себя в ее доме хозяйкой.
Что бы там ни было, 44-летняя балерина похоже счастлива в кругу своих домочадцев. На днях она снова порадовала подписчиков "семейным" событием.
В своем "Инстаграм" Анастасия Волочкова выложила совместное фото с заметно похорошевшей Лолой. После отъезда дочери балерины Ариадны из ее особняка в Подмосковье, балерина явно не грустит.
Она сообщила фанатам, что на днях у них состоялся праздник. Многодетная мать Лола и ее муж отметили день рождения одного из своих отпрысков.
"Празднуем день рождения в сегодняшний день трех детей наших Лолочки и Рустама. Детишек трое родились и живут в нашем доме. Мы счастливы вместе", – написала в своем микроблоге Анастасия Волочкова.
Стоит отметить, что комментарии к своему блогу Волочкова закрыла, так как устала от постоянного негатива.
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