"Празднуем!": Волочкова с пунцовым лицом спряталась за спиной своей домработницы

В доме балерины Анастасии Волочковой уже давно живет многодетная семья, с которой у танцовщицы порой слишком тесные отношения. Она открыто демонстрирует их теплые отношения. Чего стоит поздравительное видео для домработницы Лолы, которая находилась в роддоме, с появлением ребенка.



Все помнят, как Анастасия Волочкова обнималась с мужем прислуги и заявляла, что у них "все по-другому". Однако в Сети поговаривают, что Лола не такая уж безотказная и уже давно села на шею Анастасии Волочковой и чувствует себя в ее доме хозяйкой.



Что бы там ни было, 44-летняя балерина похоже счастлива в кругу своих домочадцев. На днях она снова порадовала подписчиков "семейным" событием.

В своем "Инстаграм" Анастасия Волочкова выложила совместное фото с заметно похорошевшей Лолой. После отъезда дочери балерины Ариадны из ее особняка в Подмосковье, балерина явно не грустит.

Она сообщила фанатам, что на днях у них состоялся праздник. Многодетная мать Лола и ее муж отметили день рождения одного из своих отпрысков.

"Празднуем день рождения в сегодняшний день трех детей наших Лолочки и Рустама. Детишек трое родились и живут в нашем доме. Мы счастливы вместе", – написала в своем микроблоге Анастасия Волочкова.

Стоит отметить, что комментарии к своему блогу Волочкова закрыла, так как устала от постоянного негатива.