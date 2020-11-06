Бери глубже: бесстыжий Панин горлом ублажил похотливого мужика

Лауреат государственной премии России Алексей Панин без работы точно не останется. Даже если перестанет сниматься с игровом кино, легко может переключиться на фильмы для взрослых. Ведь прошел уже и Крым, и рым.

Поклонники артиста видели, кажется, уже все его трещинки. Но все равно затейнику удается удивлять снова и снова. То в нем порхает изящная дамская ножка, то скользит внушительный мужской орган движения. На очередном видео, которое появилось в Сети, человек, очень похожий на знаменитого актера, показал, что у него все хорошо развито не только сзади, но и спереди.

Он устами ублажает мужчину, который виден только к югу от экватора. Причем пытается не оставить без внимания все 22 сантиметра партнера. И явно кайфует сам от процесса иррумации, удовлетворяя себя рукой. Судя по виртуозности и глубине исполнения французского поцелуя, умелец практикует его давно, доводя до совершенства.

К сожалению, по этическим соображениям данное откровенное видео и даже скриншоты из него мы не можем опубликовать, да и вообще такому шок-контенту место только на специальных сайтах. Но пара минут в поисковиках или на анонимных форумах, и вы сможете насладиться этим фееричным зрелищем в полной мере.

Стоит напомнить, что искусство оральных ласк пришло к нам из Древней Греции. Согласно мифу, в период траура по погибшему брату богиня Геба дала обет целомудрия, поэтому и предложила своему мужу Гераклу баловать друг друга губами. Геракл рассказал про это чудо Зевсу, тот поделился им со своей женой Герой и далее практика распространилась по всему Олимпу, а затем дошла и до людей. Доказано, что именно благодаря этим "ласкам Гебы" дивная Валерия пришлась по сердцу римскому гладиатору Спартаку. Но Алексей Панин, кажется, может считаться лучшим из последователей Богов!



Правда, игрой на кожаной флейте артист не ограничился. В конце шокирующего ролика он призывно повернулся к камере своими двумя полушариями. А что было дальше... Тут можно процитировать одно из юношеских гей-стихотворений Михаила Лермонтова: "Уж сблизились они... еще лишь миг единый... Но занавес пора задернуть над картиной".

Напомним, ранее врач-проктолог дал популярному актеру несколько полезных практических советов по технике безболезненного фистинга: "Нужно начинать с мизинца, потом вставлять указательный палец и дальше добавлять по одному, ориентируясь на возможности партнера. После того, как он сможет нормально принять всю ладонь без большого пальца, можно пробовать вводить и весь кулак".

