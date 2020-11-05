Брежнева жестко пресекла нападки в свой адрес после ухода солисток из "ВИА Гра"

Константин Меладзе планирует представить новый состав группы "ВИА Гра" в будущую пятницу. В Сети активно ходят слухи о том, что продюсер советовался с Верой Брежневой при выборе солисток.

Некоторое время назад коллектив покинули сразу две участницы – Эрика Герцег и Ольга Меганская. Тут же поползли слухи о том, что к их уходу приложила руку бывшая звезда "ВИА Гра", а теперь супруга Константина Меладзе – якобы в сексапильных красотках Вера Брежнева видела угрозу. По некоторым данным, у продюсера даже был роман с Герцег, хотя девушка уже много лет счастлива в отношениях с казахским бизнесменом.

Впрочем, сама Вера Брежнева жестко пресекла все попытки втянуть ее в этот скандал. В беседе с журналистами артистка четко дала понять, что не имеет отношения к работе группы. "Все вопросы – к продюсеру", – заявила экс-солистка девчачьего коллектива.

Стоит отметить, что певица была в группе пять лет. Девушка вошла в "золотой" состав "ВИА Гра", именно в тот момент они достигли пика популярности. Во время работы у артистки и завязался роман с Константином Меладзе, который позднее перетек в брак.

Недавно Эрика Герцег опровергла любовную связь с создателем группы. По словам артистки, она была в шоке от сплетен, и когда прочитала о себе такое, заплакала. Любимый человек поддержал певицу, отметив, что она должна радоваться бесплатному пиару. Сейчас девушка занимается сольным проектом в Казахстане.