Экс-участница "ВИА Гры" о романе с женатым Меладзе: Я не знала, как скрыть эмоции

Эрика Герцег, недавно покинувшая группу "ВИА Гра", высказалась о романе с продюсером коллектива Константином Меладзе. Девушка рассказала о непростом периоде.

В начале этого года Эрика Герцег заявила, что намерена покинуть группу "ВИА Гра" после нескольких лет сотрудничества с Константином Меладзе. Тогда некоторые предположили, что певица уходит из коллектива из-за жены продюсера Веры Брежневой, которая якобы узнала о романе блондинки с мужем.

Герцец впервые решилась прокомментировать домыслы народа. По ее словам, эти слухи беспочвенны. Певица очень переживала из-за кривотолков. Сплетни даже довели ее до слез. "Начала плакать, я не знала, как скрыть эмоции", – призналась Эрика в интервью казахскому блогеру Тимуру Балу.

У Герцег есть возлюбленный, который в самый трудный момент оказывается рядом. Он успокаивал избранницу и предлагал ей посмотреть на происходящее с другой стороны. Мол, эти слухи – отличный бесплатный пиар.

Стоит отметить, что Эрике на самом деле нужны упоминания в СМИ, чтобы увеличить армию поклонников. Певица работает над своей сольной карьерой. Сейчас она находится в Казахстане, где и записывает новые песни, сотрудничая с известным лейблом. Бывшая участница группы "ВИА Гра" всегда мечтала попасть в эту страну.