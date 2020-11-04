Больной 90-летний Краско перестал пить из-за таблеток

Актер отметил, что чувствует усталость и не испытывает особой радости. По словам Ивана Краско, легкие его не особо беспокоят.
Кроме того, знаменитость расстраивают условия самоизоляции. Он с тревогой предположил, что в России могут их ужесточить из-за пандемии. Артист добавил, что не хочет ложиться в больницу. Сейчас Иван Краско пьет таблетки, от которых у него пропало желание употреблять спиртное.
"Подозреваю, что мне антибиотики подсовывают. Может, в благих целях. Потому что организм отвергает алкоголь", – поделился актер. Ранее он отказался от госпитализации, несмотря на поражение 45% легких.
Напомним, сейчас Иван Краско живет вместе со своими сыновьями и бывшей супругой Натальей Вяль. Наследники народного артиста, по его словам, чувствуют себя хорошо. У его избранницы был кашель, но уже прошел.
Как писали "Дни.ру", Иван Краско в целом настроен оптимистично. Пока он только планирует бросить курить и заняться профилактикой своего здоровья. Актер рассказывал, что уже долгое время пытается отказаться от вредной привычки, но жизненные обстоятельства мешают ему это сделать.
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